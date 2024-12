Incidente frontale tra Cesate e Garbagnate, muore un uomo di 35 anni

Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 22 dicembre a Cesate. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente poco dopo le 18,30 in via Quattordicesima Strada, sul rettilineo che porta all’ospedale di Garbagnate passando per una zona boschiva. Nell’incidente tre persone sono rimaste gravemente ferite ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre una delle persone coinvolte.

Il ferito più grave, un uomo di 35 anni soccorso in codice rosso e portato d’urgenza all’Ospedale di Garbagnate è morto poco dopo il ricovero. Gli altri due feriti, un uomo di 63 anni e una donna di 50 sono stati portati in codice giallo negli ospedali di Niguarda a Milano, e Sant’Anna di Como.

Sul posto i soccorsi sono giunti in forze, con quattro ambulanze, due auto mediche ed è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato dalla base di Como.

La ricostruzione del tragico incidente è affidata ai carabinieri della Compagnia di Rho, mentre i Vigili del fuoco di Milano hanno estratto uno dei feriti rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto e hanno poi collaborato alla rimozione dei veicoli e al ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale.