A Cesate arriva il LinuxDay, una giornata alla scoperta del software libero

Sabato 26 ottobre Cesate ospiterà per la terza volta il LinuxDay, la principale manifestazione italiana dedicata a GNU/Linux, al software libero, alla cultura aperta e alla condivisione.

L’appuntamento è dalle 10 alle 19 nella Biblioteca comunale (in via Piave 5)

Si tratta dell’evento più atteso dell’anno per gli appassionati del mondo tecnologico e del software libero. Il LinuxDay di Cesate rappresenta un’opportunità unica per esplorare e approfondire il mondo di Linux grazie alla partecipazione di tre protagonisti d’eccezione: A.B.C. Solution Provider, Digital Sherpa e Green Nerd.

Durante la giornata i partecipanti avranno la possibilità di immergersi completamente nell’universo Linux, guidati da esperti che condivideranno conoscenze, competenze e passione per il mondo open source.

A.B.C. Solution Provider di Cesate, è un’azienda specialista nell’implementazione di soluzioni Linux personalizzate, e sarà a disposizione per offrire consulenze pratiche e applicate. Digital Sherpa di Olgiate Olona, vero e proprio sherpa digitale accompagnerà passo dopo passo alla scoperta e all’uso di Linux. E infine Green Nerd di Gallarate, focalizzato su soluzioni tecnologiche sostenibili, illustrerà come Linux può contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale.

«L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – è una celebrazione dei valori dell’open source, che non solo promuove la collaborazione e la condivisione delle conoscenze ma rappresenta anche un importante passo avanti verso una tecnologia più equa ed accessibile per tutti. Adottando soluzioni Linux, le aziende e i privati possono ridurre i costi grazie alla gratuità e alla flessibilità del software open source, promuovere l’innovazione favorendo la creazione di soluzioni su misura attraverso la collaborazione e, non meno importante, sostenere l’ambiente utilizzando software efficiente ed ottimizzato, contribuendo alla riduzione dell’e-waste e del consumo energetico».

Il LinuxDay è un’occasione da non perdere per chiunque desideri avvicinarsi al mondo dell’open source e scoprire i numerosi vantaggi che offre. E’ possibile portare il proprio computer, anche vecchio, e provare a farlo decollare insieme agli esperti presenti alla manifestazione. Per ulteriori informazioni, contattare info@digitalsherpa.it

Il Comune di Cesate sta anche cercando volontari che vogliano entrare a fare parte della squadra che si occuperà delle tante attività previste nel pomeriggio di sabato. Passione, entusiasmo e disponibilità i requisiti richiesti. Chi fosse interessato può presentarsi direttamente il giorno dell’evento in biblioteca.

Per informazioni: biblioteca.cesate@csbno.net tel. 02 9940148