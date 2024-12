Inseguimento della notte: sperona l’auto della polizia e si nasconde nei boschi, arrestato a Cantello

Un controllo nella notte da parte di una pattuglia delle Volanti, che aveva notato alcuni movimenti sospetti nella zona della Motorizzazione Civile (via Ca’ Bassa – Belforte) a Varese. Gli agenti hanno deciso di fermare un veicolo che, alla vista delle divise, ha accelerato imboccando la strada verso Malnate e proseguendo poi in direzione del confine di Stato verso Gaggiolo.

Durante l’inseguimento, l’auto condotta dall’uomo ha speronato il veicolo della polizia. Successivamente, giunta in una zona boschiva di Cantello, l’utilitaria ha effettuato un testa-coda ed è stata abbandonata in mezzo alla strada. Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento del conducente, un sessantenne, trovandolo dopo alcuni minuti nel folto del bosco, mentre cercava riparo sotto un albero.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti, oltre che per porto abusivo d’armi. Infatti, al momento dell’arresto, aveva con sé un nunchaku, un’arma impropria costituita da due bastoni collegati da una catena, tipica delle arti marziali orientali.

Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, il sessantenne, che risulta avere precedenti di polizia, è comparso di fronte al giudice di Varese per la convalida dell’arresto. Sebbene durante la perquisizione dell’auto non sia stata trovata droga, non è escluso che l’episodio sia riconducibile a rapporti con gang dedite allo spaccio in aree boschive nei dintorni di Varese.