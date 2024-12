Investito in viale Aguggiari a Varese 26enne nel pomeriggio di sabato

Polizia locale e ambulanza al lavoro nel primo pomeriggio di sabato a Varese per l’investimento di un pedone in viale Aguggiari. Il ferito, un ragazzo di 26 anni non è grave.

Erano circa le 14.30 quando è avvenuto il fatto nella parte iniziale della via (civico 112) muovendosi in direzione Varese Centro. Sul posto una pattuglia della polizia locale e l’ambulanza che ha trasportato il pedone in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo.

Qualche problema per il traffico rimasto leggermente congestionato in entrambe le direzioni.

(foto Radman)