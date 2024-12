La banda dell’Esercito suona il Cinema al Maggiore di Verbania

Il Concerto della Banda dell’Esercito si svolgerà al Centro Eventi Il Maggiore di Verbania in data 5 dicembre alle ore 21. Titolo del concerto “La banda suona il Cinema”, il programma prevede infatti una rivisitazione delle colonne sonore dei film. La formazione, di 60 elementi, sarà diretta dal Magg. Filippo Cangiamila. Canteranno Andrea Galiano e Francesca Cinieri.

L’ingresso prevede un’offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’Associazione Amici dell’Oncologia che presenzierà all’iniziativa con una propria postazione.

La storia della Banda, in sintesi

La banda dell’esercito è stata fondata esattamente 60 anni fa, nel 1964, su decisione dello Stato Maggiore dell’esercito: all’epoca si prospettava infatti la necessità di accentrare i compiti e le funzioni di rappresentanza svolti dalle varie bande presidiarie minori che furono sciolte. Da quel momento la Banda dell’esercito divenne il complesso musicale istituzionale rappresentativo della forza armata. La banda dell’esercito è costituita da centodue orchestrali, un archivista, un maestro direttore e un vicedirettore, professionisti, tutti laureati al conservatorio e reclutati tramite concorso nazionale. E’ impegnata sia per i servizi istituzionali, che la vedono spesso rendere onori a capi di stato, ministri e capi di forza armata, sia in un’intensa attività concertistica che l’ha vista protagonista nei più prestigiosi teatri italiani ed esteri, per citarne solamente alcuni: il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro la Fenice di Venezia, il San Carlo di Napoli, l’Auditorium Parco della Musica di Roma. A febbraio di quest’anno si è esibita in diretta, con l’esecuzione dell’inno nazionale, in apertura della serata finale del Festival di Sanremo. Dal 2019 la banda è diretta dal Maggiore Filippo Cangiamila: laureato in trombone, strumentazione per banda, composizione e direzione d’orchestra, con un passato da strumentista in

varie orchestre sinfoniche e nella Banda della Guardia di Finanza, un’esperienza da vice-direttore nella Banda del Corpo di Polizia penitenziaria; un lungo curriculum anche da compositore e arrangiatore con molte pubblicazioni e inviti anche all’estero.