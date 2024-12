La canarina di chef Barzetti è la più bella d’Italia

Un hobby che aiuta a staccare dalla pressione e dallo stress. Grazie agli animali, in particolare ai canarini. Chef Sergio Barzetti ha la passione dell’ornicoltura e, insieme all’Associazione Ornitologica Valle Olona, ha partecipato nei giorni scorsi ai campionati italiani che si sono svolti al centro Fiera di Montichiari.

«L’ornitologia è diventata la mia terapia – spiega chef Barzetti -. La mia canarina, della categoria Mosaico Gialla, ha vinto il campionato Italiano e tanti altri allori sono arrivati in Provincia di Varese. È un mondo meraviglioso, fatto di grande attenzione, passione, approfondimento e cultura ma soprattutto è un modo per stare insieme. Da tre anni ho ricominciato per staccare dallo stress quotidiano. Ogni giorno dedico ai miei canarini un’ora, a volte anche due».

C’erano più di 12mila soggetti di varie categorie da tutta Italia. L’associazione Ornitologica Valle Olona ha vinto 8 medaglie d’oro, 7 argenti e 6 bronzi.