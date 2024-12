La Castellanzese aspetta il Sant’Angelo, mentre la Varesina fa visita alla Casatese Merate

Domenica 8 dicembre, alle 14.30 il Girone B di Serie D scende in campo per le gare valide per la diciassettesima giornata. La Varesina è impegnata nella trasferta di Casatenovo, per affrontare la Casatese Merate, mentre la Castellanzese ospita il Sant’Angelo al “Provasi.

CASATESE MERATE – VARESINA

La Varesina è attesa da una sfida molto interessante in casa della Casatese Merate, una delle squadre rivelazione di questo campionato, che attualmente occupa la quinta posizione con 26 punti, insieme al Sant’Angelo e alla Folgore Caratese. In queste prime sedici giornate la formazione biancorossa allenata da mister Giuseppe Commisso ha vinto sette partite, ne ha pareggiate cinque e ne ha perse quattro. La compagine lecchese ha il quarto miglior attacco del campionato con 23 reti messe a referto, a parimerito con il Desenzano. Il miglior marcatore della formazione di casa è l’ex Ponte San Pietro Gningue, il quale ha raccolto un bottino di 10 gol, a -2 dal bomber della Varesina Marco Bertoli. Tra le due compagini ci sono quattro precedenti: i rossoblù si sono imposti per due volte nella scorsa stagione, mentre i biancorossi hanno vinto entrambi gli incroci della stagione 2022-2023. In chiave mercato la Varesina ha annunciato la rescissione del contratto di Andrea Di Mauro e la cessione in prestito di Aurelio Isufi al Borgomanero.

CASTELLANZESE – SANT’ANGELO

Dopo la sconfitta in casa del Chievo Verona, la Castellanzese ospita il Sant’Angelo per cercare di tornare a muovere la classifica. La squadra allenata da mister Stefano Brognoli occupa il sesto posto con 26 punti conquistati, al pari di Casatese Merate e Folgore Caratese. I rossoneri in queste sedici giornate hanno ottenuto sette vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. La formazione di Sant’Angelo Lodigiano vanta la seconda miglior difesa del Girone B con tredici reti concesse, mentre a livello realizzativo i sigilli messi a segno sono 18. I migliori marcatori della formazione rossonera sono Marco Castelli e Gioele Cazzaniga entrambi a quota 4 reti in campionato. In settimana la formazione ospite ha disputato l’ottavo di finale di Coppa Italia di Serie D contro il Piacenza, uscendo sconfitta per 3-0. In casa neroverde negli ultimi giorni dal mercato sono arrivati due volti nuovi: il portiere Gabriele Salina e l’attaccante Javier Boix Garcia. Tra Castellanzese e Sant’Angelo non ci sono precedenti