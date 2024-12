“La Curt dal Giazz”: a Somma Lombardo si inaugura la pista di pattinaggio

Il Natale è alle porte e il Comune di Somma Lombardo ha pensato ad un programma ricco di attività, che partiranno sabato 7 dicembre con l’inaugurazione della pista di pattinaggio e si concluderanno alla fine del mese. Tra concerti, mercatini, mostre d’arte, caccia alle renne e laboratori l’attesa del Natale diventa ancora più divertente. Si contano infatti più di dieci iniziative e più di venti appuntamenti nei prossimi weekend di dicembre.

A inaugurare la lunga rassegna natalizia sarà come detto l’apertura della pista di pattinaggio, che per motivi di avaria al sistema di refrigerazione, da sabato 30 novembre è stata spostata a sabato 7 dicembre. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22 fino al 19 gennaio con una tariffa di 10 euro per il noleggio dei pattini (senza limiti di tempo).

Oltre all’inaugurazione della pista, nel primo weekend di dicembre sono previsti sette appuntamenti, che permetteranno a grandi e piccoli di cimentarsi nella realizzazione di origami natalizi, fare una caccia alle renne e visitare il castello in occasione della XVI° edizione dei mercatini di Natale.

Non sarà da meno anche il weekend successivo (14-15 dicembre) che conta due iniziative legate all’arte: la prima una mostra sull’arte sacra e l’iconografia cristiana all’interno della chiesa di San Vito, e la seconda sempre una mostra “all inclusive” in sala Oriana Fallaci, realizzata a cura di Atelier Coarezza.

Anche nei giorni che precedono il Natale il programma si presenta ricco di iniziative: Escape Room natalizia alla biblioteca civica, una fiaccolata e un cinema di Natale nell’Auditorium di San Luigi, inaugurato a settembre. L’ultimo appuntamento prima delle feste sarà il concerto di Natale a cura del coro Santa Maria Maddalena, che si terrà lunedì 23 dicembre alle ore 20:45. A concludere la rassegna due serate cinema all’Auditorium San Luigi il 26 e 27 dicembre.

Non resta quindi che scegliere tra le tante attività. Per tutte le informazioni sugli eventi e sullo spettacolo di luci che si terrà al castello Visconti durante il periodo natalizio, si può consultare il sito del Comune o la pagina Facebook.