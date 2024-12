La magia del Natale arriva a Luino fra mercatini, casa di Babbo Natale e spettacoli

Con l’avvicinarsi del Natale, il centro di Luino si trasforma in un vero e proprio villaggio incantato con una serie di eventi ed iniziative che promettono di regalare momenti unici a grandi e piccini, animando la città con luci, musica e attività per tutti.

Dal 15 di dicembre, per le vie di Luino, cittadini e visitatori potranno ammirare spettacolari luminarie decorative che daranno un’atmosfera calda e festosa. Clicca qui per il programma. Per permettere lo svolgimento delle numerose attività, alcune strade del centro verranno chiuse al traffico e dedicate interamente agli stand delle associazioni locali e agli artigiani. I visitatori potranno passeggiare tra il mercatino dei prodotti locali, perfetto per chi desidera acquistare specialità del territorio, e il mercatino degli hobbisti e delle associazioni, dove scoprire idee regalo.

L’arrivo di Babbo Natale e la sua Casa

Non può mancare l’attesissimo arrivo di Babbo Natale, che quest’anno sorprenderà tutti a bordo di un’originale Ape car. I bambini potranno visitare la Casa di Babbo Natale e partecipare a diversi giochi, pensati appositamente per farli divertire e sognare.

Divertimento per tutti: dal trenino per i più piccoli al DJ set per i più grandi

I più piccoli potranno inoltre godersi un giro sul trenino natalizio che li porterà in giro per la città, alla scoperta di ogni angolo illuminato. Per i più grandi, invece, l’evento prevede una serie di dj set e musica live, che accompagneranno le serate con ritmi vivaci e performance dal vivo. Sarà un magico Natale 2025 a Luino che promette di essere un evento imperdibile, dove tradizione e innovazione si incontrano per regalare emozioni a tutta la comunità.

Dal 29 di novembre invece, e fine alla fine di gennaio 2025, ha aperto la pista di ghiaccio in piazza Libertà: «Fino alla fine di gennaio, questa attrazione sarà un punto di incontro per cittadini e visitatori – ha commentato Serena Botta, assessore al commercio, alle attività produttive e al turismo di Luino -. Ci auguriamo che possa creare un luogo di condivisione e divertimento per famiglie, giovani e adulti. Dal 15 dicembre, poi, le luminarie e il mercatino di Natale, insieme alla Casa di Babbo Natale e al trenino natalizio, renderanno l’atmosfera unica. L’intero centro sarà chiuso al traffico per permettere a tutti di passeggiare tra gli stand di artigiani e associazioni, che offriranno idee regalo e prodotti tipici. È un’iniziativa che non solo sostiene il commercio locale, ma anche valorizza il nostro territorio e la creatività della nostra comunità. Con queste iniziative desideriamo che ogni angolo della nostra città si accenda di vita e di felicità, regalando momenti unici a chi vive Luino e a chi verrà a trovarci. Ringrazio tutte le realtà imprenditoriali Luinesi e le associazioni, specialmente quelle facenti capo al gruppo ‘Luino in Festa’ per poter rendere questo Natale 2024 magico e speriamo fruttuoso dal punto di vista del commercio e dei visitatori».

Il gruppo Luino in Festa, nato informalmente due anni fa, è oggi una realtà attivissima che vede collaborazione di circa 153 attività commerciali, oltre alle varie altre anime della società luinese. Tra queste, Margherita Romano, presidente della Nuova Proloco Città di Luino: «La nuova pro loco città di Luino sarà presente anche per il secondo anno consecutivo nell’organizzazione del Natale. Siamo contenti di poter contribuire a far respirare aria natalizia».

«È con grande gioia e spirito di comunità che annunciamo l’inizio della stagione natalizia a Luino – ha continuato Enrico Bianchi, sindaco di Luino -. Con l’avvicinarsi delle festività, abbiamo lavorato intensamente per creare un programma ricco di eventi e attrazioni che possa trasmettere un autentico calore natalizio a tutti, dai più piccoli ai più grandi. Il nostro obiettivo è rendere Luino un luogo speciale, un vero villaggio incantato, dove la tradizione incontra l’innovazione. Vi invitiamo a vivere questo Natale 2024 insieme riscoprendo il piacere dello stare insieme e la magia delle tradizioni».

A sottolineare «lo spirito di fraternità alla base di questo impegno» è invece Don Giuseppe Cadonà, parroco luinese: «Questo modo di lavorare insieme si sta affinando sempre più e anche questo Natale darà ai luinesi un programma ricco. Una bella collaborazione che porta ottimi risultati. Ognuno dà il suo contributo per tutti e l’intera comunità è grata per questo».

«Questa fattiva collaborazione è diventata una consuetudine e ci dà grandi soddisfazioni – ha commentato Franco Vitella, presidente Ascom Confcommercio di Luino -. Auspichiamo che questa programmazione funga da attrattività, come già successo per altri eventi di successo quest’anno, e sia favorevole per il commercio».

«Abbiamo visto con le varie edizioni, ad esempio di ‘Luinodivino’, se ognuno di noi nel suo piccolo e unendo le forze con gli altri si impegna, può nascere qualcosa di grande e veramente bello per la città» ha concluso Michela Burbo, referente dei negozianti di Luino.

Per rimanere aggiornati su tutti gli eventi: Comune di Luino