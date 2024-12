La magia del Natale risuona a Luino con l’orchestra da Camera Canova

Domenica 22 dicembre 2024 alle ore 20:30 il Teatro Sociale di Luino ospiterà il Concerto di Natale dell’Orchestra da Camera Canova, diretta da Enrico Saverio Pagano. L’ingresso è gratuito per tutti coloro che desiderano immergersi nelle magiche atmosfere natalizie.

L’Orchestra Canova, fondata nel 2014, è composta da giovani musicisti di talento e riconosciuta come una delle migliori realtà italiane nel panorama della musica da camera. Con un repertorio che spazia dal classicismo alla contemporaneità, la Canova è diretta dal maestro Enrico Saverio Pagano, inserito da Forbes tra i “100 Under 30” destinati a cambiare l’Italia.

Durante il concerto, verranno eseguite musiche di Antonio E. Negri, Edvard Grieg e brani della tradizione nord europea, offrendo al pubblico un’esperienza musicale suggestiva e festosa.

«Ho avuto modo di ascoltare l’Orchestra da Camera Canova a Bellinzona e sono rimasta profondamente colpita. È stata un’esperienza di due ore ricche di intense emozioni. I musicisti, tutti giovanissimi, hanno saputo incantare il pubblico, e sono certa che verranno accolti con lo stesso entusiasmo anche a Luino» ha commentato la vicesindaca Antonella Sonnessa.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo cultura@comune.luino.va.it

Enrico Saverio Pagano

Inserito dalla rivista Forbes tra i 100 Under 30 destinati a cambiare l’Italia, Enrico Pagano ha fondato a 19 anni l’Orchestra da Camera Canova, di cui è direttore artistico e musicale. Consigliere artistico dell’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, ha collaborato con Istituzioni quali il Teatro Verdi di Trieste, il Festival della Valle d’Itria, l’Arena di Verona, il Teatro Comunale di Ferrara, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l’Orchestra I Pomeriggi musicali, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Festival Internazionale di Sintra. Nel 2021 è avvenuto il suo esordio discografico per Sony Music, seguito nel 2022 da un live dedicato a Beethoven sempre per la Sony. Nel 2023 e 2024 le riviste Amadeus e ClassicVoice hanno dedicato la copertina a Enrico e pubblicato altri due suoi album. Prossimi impegni lo porteranno al Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro Massimo di Palermo, al Reate Festival e in tour con l’Orchestra Canova a Pavia, Como, Siena e Roma.

Orchestra da Camera Canova

“…che un’orchestra sia un insieme di persone legate dal comune obiettivo di fare bella musica, è cosa ovvia; meno scontato è forse che il risultato possa avere esiti così felici.” [E. Michelon su OperaClick]

L’Orchestra da Camera Canova è stata fondata dal suo direttore, Enrico Saverio Pagano, nel 2014. Ha un particolare interesse per il classicismo musicale, senza trascurare il ‘900 e la contemporaneità, e si avvale della collaborazione di alcuni dei migliori giovani professionisti italiani, la cui età media è sotto i 30 anni. Si è esibita in tutta Italia e all’estero, ha collaborato con alcuni dei principali giovani solisti del panorama nazionale ed internazionale, ed è – ormai – ritenuta un punto di riferimento tra le orchestre da camera italiane, tanto da essere definita dalla critica “una delle migliori realtà in circolazione”. La Canova è ensemble in residenza della IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, della Villa Reale, del Teatro di Corte e del Parco di Monza e di Verbano Musica Estate (Locarno, Svizzera) ed è sostenuta da Ensto – Apollo e da Auriga Srl. Ha inciso per Sony Music, Amadeus, ClassicVoice e Urania Records.