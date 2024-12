La ricerca di Andrea Ganugi su Sacro Monte e Monte San Francesco potrebbe diventare un documentario

La ricerca storica di Andrea Ganugi sul Monte San Francesco sopra Velate, rione di Varese, potrebbe diventare un docufilm. Il regista Alessandro Scillitani, noto a livello internazionale e direttore del Reggio Film FestivalIl vorrebbe ispirarsi al volume pubblicato nel 2016 da Macchione Editore per un progetto cinematografico, intitolato I Due Monti. Per concretizzare l’ideasi è alla ricerca di sponsor.

Il contenuto del progetto

Il documentario intende esplorare un ideale parco archeologico che abbraccia il Sacro Monte, il Monte San Francesco e il percorso lungo il torrente Vellone. Questo itinerario si snoda accanto a monumenti storici come la Torre di Velate, il Castello di Masnago e il Castello di Belforte, con riferimenti alla via Francisca e al limes romano del V secolo d.C., toccando luoghi come Torba e Castelseprio.

Il racconto intreccia diverse epoche storiche, dalla caduta dell’Impero romano al periodo longobardo, fino all’arrivo dei francescani nel XIII secolo. Esso esplora percorsi spirituali e dinamiche antropologiche moderne legate a questi luoghi.

Due Monti, due destini diversi

Monte San Francesco e Santa Maria del Monte hanno una storia inizialmente comune: in epoca romana sorgevano due torri di avvistamento, a protezione dei confini. Poi, cade l’Impero e in quelle torri si insediano i Longobar di. Nel 1200 arrivano i francescani e su uno dei monti erigono una chiesa. Da allora quel monte si chiamerà Monte San Francesco. Il convento francescano fu il primo a Varese.