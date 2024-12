L’Agenzia per il Trasporto Pubblico approva il bilancio 2025-27. Finanziamenti in linea con il 2024

L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino che comprende le province di Como, Lecco e Varese ha approvato all’unanimità il proprio bilancio 2025-27 nel corso dell’assemblea degli enti partecipanti che si è svolta giovedì 28 novembre.

L’incontro si è svolto a Como alla presenza dell’assessore regionale ai trasporti Franco Lucente che ha svolto il ruolo di indirizzo dei lavori. Sono quindi stati stanziati oltre 77 milioni di euro per il 2025, una cifra che è in linea con quanto avvenuto nel 2024 e che è destinata a finanziare i servizi nelle tre province comprese nel bacino. Un territorio che ha una popolazione di quasi 2 milioni di persone e che comprende oltre 370 comuni.

I contratti di servizio TPL stradale, ovvero i bus urbani ed extraurbani, regolati da questo finanziamento sono 16, ai quali se ne aggiungono altri 7 relativi al sistema funiviario e funicolare del bacino. Il comparto di impianti a fune più grande assegnato dalla Regione a un’Agenzia come servizio pubblico. La cifra deliberata finanzierà anche una serie di attività tra cui il potenziamento del servizio nei mesi estivi per sostenere la vocazione turistica dei laghi, una diversa offerta nelle aree montane e pedemontane, la disponibilità di automobili in condivisione e lo sviluppo di una app a favore degli utenti.

«Siamo soddisfatti di questo risultato di programmazione finanziaria – spiega l’assessore Lucente – sia per quanto riguarda il mantenimento del servizio che il suo sviluppo verso i bisogni dell’utenza e la digitalizzazione. Per noi è fondamentale sostenere gli interventi che mirano a migliorare non solo l’immagine ma anche la qualità e la quantità del servizio offerto ai cittadini, anche per recuperare quella quota di utenza che abbiamo perso con il covid e che ancora non abbiamo recuperato del tutto. In questo modo attraverso l’Agenzia abbiamo inteso fare arrivare un segnale forte a favore delle aziende e dei Comuni del bacino, per offrire un servizio sempre migliore all’utenza».