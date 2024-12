Le voci dei bambini accendono la magia del Natale a Sant’Ambrogio

Quale magia più grande ci può essere per Natale che far risuonare la voce di circa cento bambini per le strade del loro quartiere? È nata così l’idea che oggi ha risuonato tra le vie del quartiere di Sant’Ambrogio: un concerto itinerante sulle note musicali delle più famose canzoni natalizie.

I bambini della scuola primaria Canetta e della scuola dell’infanzia Beretta Molla, accompagnati dagli insegnanti hanno cantato per le strade del centro storico di Sant’Ambrogio augurando a tutti un sereno Natale.

«Tra la curiosità dei passanti e la felicità dei piccoli coristi, questi bambini hanno fatto risuonare il vero senso del Natale come un momento fatto di tempi lenti, sentimenti delicati e pura gioia e per far arrivare la magia del Natale anche a chi non può uscire di casa», ha commentato il presidente dell’Associazione Genitori Canetta, Gabriele Bruna.

Le principali tappe sono state la Piazza Milite Ignoto che ha ospitato lo scorso 8 dicembre Sant’Ambrogio in Strada, il sagrato della chiesa parrocchiale e la casa Maria Ausiliatrice. Il concerto itinerante ha interessato tutti i bambini delle due scuole del rione di Sant’Ambrogio che hanno memorizzato testi e melodie nelle ultime settimane con l’aiuto dei loro insegnanti.

Un bel biglietto da visita per la scuola primaria Canetta che il prossimo sabato 14 dicembre dalle 10 alle 12 ospiterà l’Open Day dedicato ai genitori dei futuri primini e per la scuola dell’infanzia Beretta Molla per il loro open day previsto per la mattina del 18 gennaio 2025.

All’evento, il primo di questo tipo per il rione di Sant’Ambrogio Olona, hanno preso parte anche l’assessora ai servizi educativi del Comune di Varese Rossella Di Maggio e la dirigente dell’Istituto Comprensivo Varese 3 Professoressa Silvia Sommaruga accompagnata dal vicario Prof.ssa Daniela Crespi, che si sono dette molto soddisfatte della proposta educativa, in particolare l’assessora si è soffermata affermando che questa iniziativa è un bel modo di ricordarsi che è Natale e un modo per capire quanto i quartieri della città siamo un luogo prezioso dove genitori, bambini, insegnati e le diverse associazioni del rione collaborino per il bene di tutti.

«È stata – conclude il presidente dell’Associazione Genitori Canetta – un’idea nata tra le mura di casa e proseguita come una scommessa che alla fine si è concretizzata e potrà essere il trampolino di lancio per altre iniziative che coinvolgeranno tutto il rione insieme ai partecipanti del gruppo Generazioni, nato per la valorizzazione del quartiere di Sant’Ambrogio».