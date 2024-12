Legnano calcio, contro la Vergiatese un festival del gol (3-0)

Legnano-Vergiatese 3-0 (2-0)

RETI: 5′ p.t. Sartor, 42′ p.t. Veroni, 39′ s.t. Femminò su rigore.

LEGNANO: Quintiero, Vallario, Veroni (34′ s.t. Casagrande), Barbui, Santagostino, Noia, Pagani (47′ s.t. Vidhi), Cozzi (28′ s.t. Mathieu), La Torre, Dilernia (35′ s.t. Femminò), Sartor (43′ s.t. Diatta Papa). A disposizione: 12 Cirenei 13 Hasanaj 14 Mezzanzanica 16 Ferulli. All. Gianluca Porro.

VERGIATESE: Demalija, Okaingni, Ghilardi, Dal Santo, Midaglia, Sandrini, Costan (41′ s.t. Zouine), Marin (16′ s.t. Iovine), Giuricich (25′ s.t. Riccelli), Sansone, Caricati. A disposizione: 12 Martignoni 13 Colombo 14 Morello 15 Russo 18 Tumino 19 Fridegotto. All. Fabio Rovrena.

TERNA ARBITRALE: Veronica Ardenti di Pavia (Michele Bevilacqua di Bergamo e David Tirloni di Treviglio).

NOTE: pomeriggio freddo e nuvoloso. Spettatori: 300 circa.

Nell’ultima partita del 2024, bella vittoria del Legnano che al Mari sconfigge per 3 a 0 la Vergiatese degli ex lilla Rovrena e Fraietta. Il tecnico Porro apporta alcune novità con Quintiero tra i pali, così come nell’undici lilla subito nella mischia i nuovi Noia con fascia di capitano e Santagostino per comporre con Vallario un’inedita difesa a 3 come avevamo anticipato in settimana.

Neanche 30′ secondi e Caricati con mira da rivedere ci prova da fuori. Al 5′ un grande gol di Sartor, uno dei nuovi del mercato di riparazione, con palla sotto la traversa dopo una conclusione da fuori. La Vergiatese prova a reagire ma il tiro di Marin al 19′ è fuori misura. Cinque minuti dopo però è più pericoloso il tiro dal limite di Costan con il pallone che sorvola di poco la traversa. Un minuto dopo è il colpo di testa di Midaglia a finire a lato ma il Legnano si difende con ordine con il nuovo capitano Noia che dirige le operazioni e si fa sentire con i compagni di squadra dando indicazioni sulle posizioni da ricoprire. Al 27′ fallo di mano su un tiro avversario ed è calcio di rigore: dal dischetto Caricati ma Quintiero si supera, respingendo in calcio d’angolo. Vergiatese ancora insidiosa al 30′ con Okaingni che prende in pieno la traversa. Al 38′ è ancora Quintiero protagonista con la deviazione sul tiro di Sansone. Per un fallo di Noia, ammonito, al 40′ è punizione che Caricati calcia con palla che sfiora l’incrocio dei pali. Al 42′ il raddoppio di Veroni su grande assist di La Torre e velo intelligente per consentire all’esterno lilla di calciare in rete (foto di copertina). Al 45′ su cross di Vallario ben due lilla soli davanti alla porta mancano il tap in per il terzo gol e la squadra di Porro va al riposo con un doppio vantaggio.

Ad inizio ripresa gli ospiti sono ancora pericolosi in un paio di circostanze, ma i lilla tengono bene il campo. Al 59′ il tiro di Dilernia viene deviato in angolo, sfiorando il palo alla destra del portiere. Subito dopo Noia fa vedere tutta la sua esperienza chiudendo su Caricati lanciato in velocità. Sul capovolgimento di fronte La Torre soffia il pallone a Ghilardi in occasione di un retropassaggio, ma una volta giunto in area, sbilanciato da un avversario, calcia male e fuori. C’è spazio poi anche per la qualità di Mathieu per alzare i giri del palleggio a centrocampo. Ghilardi al 76′ ci prova ancora da fuori ma senza fortuna. Porro poi fa rifiatare Veroni e Dilernia, inserendo Casagrande e Femminò e nulla cambia nello schema. All’83’ Pagani è atterrato in area e su rigore proprio il nuovo entrato Femminò segna il 3 a 0.