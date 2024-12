Lite a Gallarate nella notte, uomo in ospedale in codice rosso

Risulta ancora da chiarire quanto avvenuto in via Gorizia a Gallarate nelle prime ore di sabato: la polizia è intervenuta nella zona Sud del quartiere di Cedrate per una richiesta di soccorso declinata anche sul piano sanitario con l’intervento di mezzi del 118.

Alla base della richiesta di aiuto giunta al centralino del 112 che non erano ancora le 2 di sabato, vi sarebbe una lite su cui gli agenti del commissariato cittadino stanno approfondendo.

Un uomo, ferito, è stato trasportato al pronto soccorso di Gallarate in codice rosso; al suo arrivo i medici hanno appurato che le condizioni non sarebbero gravi: si tratta di lesioni che presentano 10 giorni di prognosi: l’eventuale procedibilità per l’accertamento delle responsabilità penali in questi casi è demandata ad una querela di parte.