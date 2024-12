Malore in campo per Edoardo Bove, sospesa al 17esimo minuto Fiorentina-Inter

Si è allacciato le scarpe poi è crollato a terra privo di sensi. Grave malore sul campo di Fiorentina-Inter per il centro campista della Fiorentina Edoardo Bove al 17esimo minuto dell’incontro. Il giocatore è crollato a terra in un momento in cui il gioco era fermo.

Immediata la sospensione della partita e l’arrivo dei soccorsi, mentre i giocatori in campo si sono disposti in cerchio attorno a Bove per proteggerlo.

Il giocatore, 22 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale e i giocatori sono stati richiamati negli spogliatoi.