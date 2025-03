Guelfi troppo forti: Skorpions sconfitti 42-6

C’è ancora tanto da lavorare in casa Skorpions Varese. Dopo la vittoria all’esordio, lo stress test in casa dei Guelfi Firenze è tutt’altro che positivo per i ragazzi di coach Billy Volek che incassano 42 punti e non riescono a tener testa ai viola, che invece continuano una stagione finora perfetta e dai numeri notevoli, con 143 punti messi a referto in tre partite. E a guidare l’attacco fiorentino è stato un varesotto di nascita, Andrea Fimiani, che ha illuminato il pomeriggio di Firenze con una gara quasi perfetta, aperta con una corsa per il primo touchdown e completata con ben 5 lanci vincenti per i propri compagni.

LA CRONACA

Nel primo quarto i Guelfi partono fortissimo andando a segno al primo drive con la corsa in meta di Fimiani che muove subito il tabellone. Gli Skorpions provano a reagire ma l’intercetto di Schooler sul lancio di McClure ferma le ambizioni varesine e permette a Firenze di trovare la seconda meta con la presa di Formosa in end zone.

Il secondo quarto si apre con la corsa di Marcheselli per la prima meta varesina ma il punto addizionale non va a segno e così i gigliati conservano 8 punti di vantaggio. Sul possesso successivo invece Firenze va ancora a segno con il lancio di Fimiani che trova Stola per il 21-6 dopo il calcio positivo. Dopo un attacco sterile con un punt mancato da parte degli Skorpions, Firenze punisce ancora la difesa varesina con la meta di Casati e il successivo punto per il 28-6. Prima dell’intervallo i gigliati trovano il tempo per andare ancora a segno, questa volta con Salum, che sfrutta un altro lancio vincente di Fimiani, che con il calcio preciso di Camorani si portano a quota 35 punti.

Il terzo quarto sembra iniziare bene per gli Skorpions ma McClure, arrivato nelle ultime 10 yard, non riesce a trovare la via dell’end zone nonostante il tentativo anche al quarto down. Dall’altra parte invece, nonostante una discreta difesa varesina, Fimiani trova ancora la via del touchdown con un passaggio vincente per Stola che fa salire il pallottoliere a quota 42 per i Guelfi. Nei minuti restanti entrano in campo le seconde linee, soprattutto in casa fiorentina, con il punteggio che non cambia più e resta fissato sul 42-6.

Per gli Skorpions il prossimo appuntamento sarà un’altra trasferta, domenica 9 marzo, in casa dei Giaguari Torino.