Mastini, tappa a Pergine per inseguire il terzo posto

Esauriti i brindisi natalizi, è di nuovo tempo di campionato per i Mastini che questa sera – venerdì 27 dicembre – tornano in pista per l’incontro esterno di Pergine Valsugana. La squadra di Glavic affronterà le Linci con l’obiettivo dei tre punti, necessari per provare a chiudere la prima fase al terzo posto.

I gialloneri sono testa a testa con il Feltre che ha tre punti in più ma anche il turno di riposo ancora da scontare; i veneti questa sera andranno a Dobbiaco per un confronto di media difficoltà mentre all’ultima giornata di questa prima fase il Varese se la vedrà in casa (domenica 29) contro l’Appiano. Tutto è ancora da scrivere quindi in ottica terza piazza, utile più che altro a definire il tabellone di Coppa Italia. Fare punti però è importante anche (soprattutto?) in ottica Master Round: il regolamento, come negli anni scorsi, prevede che si riparta con un terzo dei punti incassati nella prima fase. Più ce n’è, meglio è, insomma, come cantava Dario Baldan Bembo.

Il Pergine (campione in carica, è bene ricordarlo) però non può stare a guardare, anzi ha urgenza a sua volta di muovere la classifica. Le Linci sono attualmente al settimo posto e quindi fuori dal Master Round seppur di due sole lunghezze (33 punti per Appiano e Alleghe, 31 per i trentini). Daranno quindi il tutto per tutto per riacciuffare quel treno che per prima cosa promuove le partecipanti direttamente ai playoff tra i primi sei posti senza dover passare per la “lotteria” del Qualification Round.

Glavic deve risolvere qualche problema di formazione ma nulla di particolarmente complicato: le assenze sono quelle di Allevato in attacco e Fanelli in difesa mentre Perla – assente con l’Alleghe – torna a disposizione, e in ballottaggio con Matonti. Raimondi invece ci sarà. Il Pergine dell’ex Michele Vignoli conta soprattutto su una “trazione italiana” assicurata da Meneghini, Bitetto e Andreotti che sono i marcatori leader dei biancorossi insieme al difensore canadese Monteleone.

In porta si alternano Steiner e Zanella, due buone opzioni per coach Ambrosi. Al palaghiaccio di Pergine si gioca a partire dalle 18,45, con partita affidata ai signori Giacomozzi e Rizzo assistiti da Grisenti e Plancher). Poi, domenica 29 alle 19,30, si tornerà all’Acinque Ice Arena per il match con l’Appiano.