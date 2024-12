Borghi-gol all’ultimo assalto, i Mastini espugnano Pergine

All’ultimo respiro: con una rete di Marcello Borghi messa a segno quando all’orizzonte si stavano stagliando i supplementari, i Mastini conquistano una vittoria da tre punti sul ghiaccio di Pergine spingendo i trentini – campioni in carica – verso il QualiRound e restando in corsa per il terzo posto.

2-3 il risultato finale maturato ad appena 24″ dalla sirena conclusiva, colpo cinico a tinte giallonere che rimettono in carreggiata una partita inizialmente comandata ma poi divenuta più complicata con il passare del tempo. Un match segnato da qualche assenza più o meno prevista (Allevato, Fanelli ma anche capitan Vanetti) ma pure dall’esordio stagionale di Alex Bertin, difensore di sicuro valore tornato a Varese dopo qualche mese per puntellare il reparto arretrato.

Glavic ha schierato in porta il rientrante Perla, dando continuità all’alternanza tra i goalie, con il numero 2 autore di una buona partita. Ma è stato il powerplay, questa volta, a dare una spinta in più all’HCMV, in rete due volte con l’uomo in più compresa l’occasione decisiva a una manciata di secondi dalla conclusione.

LA PARTITA

I – Grande approccio al match dei gialloneri che si insediano nel terzo d’attacco e concedono pochissimo alle Linci, che scappano due sole volte alla morsa ospite trovando però Perla pronto all’intervento. Ben maggiore la mole di gioco lombarda e i Mastini sbloccano l’incontro dopo meno di 10′ con la collaborazione del portiere Zanella: tiro di Maekinen, deviazione di Pietro Borghi, disco fermato dal goalie di casa che però si lascia scivolare il puck che termina in gol. Il Varese non allenta la presa, guadagna una superiorità (fuori Bitetto) e trova il raddoppio con Perino in powerplay: 0-2 alla prima pausa.

II – Il rientro dagli spogliatoi però coincide con un Pergine subito più aggressivo: nemmeno un minuto dopo è Perla a capitolare con una discreta dose di sfortuna. Parata del portiere giallonero, disco che finisce davanti a Mbow che non si fa pregare e appoggia in rete. Ne nasce un periodo in cui i padroni di casa aumentano la pressione, con i Mastini però bravi a creare a propria volta diverse occasioni; il gol però non arriva (Franchini supera anche Zanella ma non riesce a mettere in porta) lasciando tutto aperto in vista del terzo periodo anche se il Varese annulla con grande qualità un’inferiorità numerica seguita a 2′ presi da Pietro Borghi.

III – Come detto, tutto è ancora da decidere e il Pergine, spinto dai propri tifosi, cerca e trova il pareggio. Il 2-2 arriva con ben due Mastini mandati in panca puniti contemporaneamente, Mazzacane e Piroso. La difesa a tre di Glavic regge per oltre un minuto ma non riesce a evitare il gol di Honcharenko che rimette tutto in equilibrio. Il Varese però vuole la vittoria prima del limite a ogni costo e torna a premere: Ghiglione, di solito implacabile, stavolta manca il colpo, Zanella riscatta l’errore iniziale parando due volte ma Maekinen sfugge ad Andreotti e lo costringe al fallo. Uomo in più per i Mastini, disco che da Kuronen va a Perino e da lì a Marcello Borghi: il top scorer giallonero non sbaglia e firma il successo in extremis.