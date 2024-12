Mattoncini Lego in macelleria per far giocare i bambini mentre i grandi fanno la spesa: le idee della Bottega della Carne di Angera sotto le feste

Abbiamo già parlato di loro in questo articolo, come punto di riferimento per le carni di qualità provenienti da allevamenti non intensivi, e quest’anno in Bottega la Spesa Natalizia diventa un momento piacevole per tutta la famiglia, grazie alla loro iniziativa. Pensando ai più piccoli, la macelleria ha allestito in negozio ad Angera un tavolo con i mattoncini di Lego per

far giocare i bambini mentre i genitori scelgono le specialità della Selezione Limuti per le festività natalizie. Un’idea semplice ma innovativa!

Menu delle Feste: preordina entro il 15 dicembre

Il Natale è alle porte e La Bottega della Carne è pronta a soddisfare le richieste di ogni famiglia con un menu ricco e variegato, pensato per la Vigilia, il pranzo di Natale, Capodanno e tutte le occasioni speciali delle festività. L’attenzione alla materia prima e l’impegno verso una filiera etica sono i pilastri che contraddistinguono ogni prodotto, garantendo qualità e sicurezza.

Per assicurarti i tuoi piatti preferiti, puoi già prenotare entro il 15 dicembre scegliendo tra le numerose proposte della Selezione Limuti, tra cui:

Arrosti e avicoli ripieni: rollé di pollo pascolo farcito, faraona ripiena con speck e fontina, cappone ripieno con castagne e tanto altro;

rollé di pollo pascolo farcito, faraona ripiena con speck e fontina, cappone ripieno con castagne e tanto altro; I cotti: arrosti e tasche di vitellone cotte a bassa temperatura, polpettone e lasagne pronte per essere servite;

arrosti e tasche di vitellone cotte a bassa temperatura, polpettone e lasagne pronte per essere servite; Le frollate: tagli pregiati di costata e fiorentina, selezionati da bovini allevati al pascolo;

tagli pregiati di costata e fiorentina, selezionati da bovini allevati al pascolo; Contorni: verdure cotte a bassa temperatura e patate al forno con olio EVO.Tutti i prodotti, compresi i tagli di carne, potranno essere confezionati sottovuoto per garantirne durabilità e freschezza dal momento dell’acquisto al consumo.

Le materie prime impiegate nella realizzazione di tutte le proposte seguono i ritmi naturali di vita dell’animale, provenendo esclusivamente da allevamenti non intensivi, un valore che ha reso La Bottega della Carne un’eccellenza del territorio.

Regali di Natale: box gastronomica personalizzata

Per chi cerca un’idea regalo utile e sempre apprezzata, La Bottega della Carne propone una speciale Box Natalizia. È possibile comporla con una selezione di prodotti della bottega, tra cui cotechini, salami, paste, spezie, riso, vino e altre prelibatezze gastronomiche attentamente selezionate. Un regalo che unisce qualità e praticità, perfetto per sorprendere amici e familiari durante le feste.

Un aperitivo per scambiarsi gli auguri

Sabato 21 dicembre, a partire dalle 10:30, La Bottega della Carne invita tutti a un aperitivo speciale in negozio. Sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e assaggiare alcune delle loro specialità, offerte dalla macelleria. Un momento di convivialità per celebrare insieme la magia delle feste e scoprire di persona la qualità dei prodotti che rendono unica La Bottega della Carne di Angera.

Per saperne di più, scoprire le proposte del menu o prenotare, contatta Stefano e Alessia tramite WhatsApp al numero +39 340 2413859