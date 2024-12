Mercatini, dj e villaggio di Natale: a Lugano le feste continuano aspettando Capodanno

Atmosfera di festa a Lugano. Dal 27 dicembre, il Villaggio Family Xmas Edition accoglierà i più piccoli in uno spazio di gioco interamente a loro dedicato. La notte di San Silvestro di Rete Tre trascorrerà in compagnia di Dj Griso, Julie Meletta e la band The Sunny Boys, che animeranno Piazza della Riforma per uno splendido inizio 2025. Il 1° gennaio si proseguirà con la cerimonia di Capodanno insieme alle autorità. L’ospite di questa edizione sarà l’allenatore del FC Lugano, Mattia Croci-Torti.

Il programma offre inoltre numerosi appuntamenti, tutti da scoprire sul sito nataleinpiazza.ch.

Le proposte di Natale in Piazza a Lugano

Le iniziative proseguono fino a giungere alla splendida notte di San Silvestro e ai festeggiamenti di Capodanno. Il mercatino natalizio, gli accoglienti chalet gastronomici con i dj set sotto l’albero, così come la pista di ghiaccio al Parco Ciani e i Food&Drinks, si apprestano ad accogliere un maggior numero di persone attorno alle festività natalizie. I più piccoli potranno inoltre recarsi al Villaggio Family Xmas Edition, uno spazio di gioco interamente a loro dedicato.

Apertura del Villaggio Family e favole di Natale

Facilmente raggiungibile sia dal centro che dalla pista di pattinaggio nel parco cittadino, l’Asilo Ciani ospiterà dal 27 dicembre al 7 gennaio il Villaggio Family Xmas Edition, aperto a tutti i bambini con giochi per tutte le età. L’ingresso è gratuito, e il villaggio sarà aperto:

Lunedì-venerdì: 14:00 – 18:00

Sabato e domenica: 11:00 – 18:00

Il 28 e 29 dicembre e il 4 e 5 gennaio, verranno offerti racconti natalizi tra le 15:00 e le 17:00. Sono disponibili posti per volontari che desiderano raccontare fiabe di circa 10 minuti. Per informazioni: eventi@lugano.ch o tel. 058 866 74 40.

San Silvestro con Rete Tre e The Sunny Boys, cerimonia di Capodanno

Dopo il successo delle dirette dei Cialtroni sotto l’albero di Natale, ritroveremo Rete Tre il 31 dicembre con Dj Griso e Julie Meletta in Piazza della Riforma. Dalle 22:45 ospiti i The Sunny Boys con la loro energia, seguiti dal countdown di mezzanotte e musica fino alle 2:00.

Il 1° gennaio, il Municipio invita alle celebrazioni al Palazzo dei Congressi, con il corteo da Piazza della Riforma alle 11:00. La cerimonia sarà moderata da Davide Riva (RSI) e vedrà ospite Mattia Croci-Torti. Sarà presente un’interprete LIS. Seguirà un rinfresco cittadino alle 12:30.

Appuntamenti da non perdere

Tra i numerosi eventi:

28 dicembre , tour gratuito “Christmas in the Air” (10:30-12:30).

, tour gratuito “Christmas in the Air” (10:30-12:30). 31 dicembre , Concerto di San Silvestro al LAC (18:00) con Marina Viotti e l’Orchestra della Svizzera italiana.

, Concerto di San Silvestro al LAC (18:00) con Marina Viotti e l’Orchestra della Svizzera italiana. 31 dicembre, crociera con la Società di Navigazione Lago di Lugano per salutare il nuovo anno.

Avvisi e iniziative

Il 24 dicembre il Mercatino chiuderà alle 17:00; chiuso il 25 e 26 dicembre. Dal 27 dicembre al 7 gennaio torneranno le bancarelle in Piazza Manzoni.

Chalet gastronomici e pista di ghiaccio resteranno aperti tutti i giorni fino al 7 gennaio.

Fino al 24 dicembre è possibile partecipare al calendario dell’avvento digitale su calendario-avvento.luganoeventi.ch.

Per ulteriori dettagli, consultare il programma sul sito nataleinpiazza.ch.