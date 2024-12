Festa della comunità MaMi e mercatino di Natale a Masnago: un evento solidale per il progetto “Sfida a cielo aperto”

Domenica 8 dicembre, a partire dalle 9:30, presso il salone dell’oratorio di Masnago, si terrà il tradizionale Mercatino di Natale, allestito dalla scuola dell’infanzia “Tallachini” e dalla scuola elementare “Locatelli” di Masnago. Il mercatino resterà aperto per tutta la giornata, fino alle 18:00, e offrirà manufatti artigianali di vario genere. Il ricavato sarà devoluto al progetto “Sfida a cielo aperto”, promosso dalla scuola dell’infanzia “Tallachini”. Questo progetto mira a creare uno spazio nel giardino scolastico, pensato per accogliere bambini con disabilità, con particolare attenzione a quelle legate allo spettro autistico.

La giornata del mercatino si inserisce nell’ambito della festa della comunità MaMi, che sarà arricchita anche da altri momenti di comunità. La mattina si aprirà con l’inaugurazione del mercatino e proseguirà con l’inaugurazione della mostra dei presepi nella chiesetta dell’Immacolata. Nel pomeriggio, non mancheranno occasioni di intrattenimento, tra cui momenti musicali, uno spettacolo per bambini e famiglie e la presenza, in piazza Ferrucci, della Slitta di Babbo Natale con i suoi Elfi, che offriranno dolcetti ai bambini. Durante l’evento sarà presente anche la Croce Rossa Italiana, che offrirà ai bambini la possibilità di salire a bordo di un’ambulanza e scoprire come funziona.

La Festa della Comunità MaMI coinvolge le otto parrocchie di Masnago e dintorni, ed è organizzata dal primo all’8 dicembre 2024. La scuola dell’infanzia “Tallachini”, una realtà educativa che accoglie circa 180 bambini e include nido, sezione primavera e infanzia, rilancia in questa occasione il progetto “Sfida a cielo aperto”. Il progetto prevede il rifacimento di una parte del giardino dedicata al nido, per trasformarlo in uno spazio inclusivo progettato con la collaborazione di architetti, educatori e un’esperta ABA. Lo spazio sarà strutturato per rispondere alle esigenze di tutti i bambini, con particolare attenzione a quelli con fragilità come l’autismo.

Il coinvolgimento di tante realtà del territorio, come l’Erboristeria Erbaincanto, la Pasticceria Lamperti, Erika Knitters e l’Istituto Newton, che ha messo a disposizione competenze tecniche nella stampa 3D e nel confezionamento, testimonia quanto il progetto stia mobilitando la comunità. Grazie al sostegno di queste collaborazioni, il mercatino e la festa rappresentano un’occasione per vivere lo spirito natalizio in un’atmosfera solidale e partecipativa.