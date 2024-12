Minaccia di buttarsi al centro commerciale di Gavirate, soccorsi in massa nella serata di Santo Stefano

Un uomo di 44 anni sta creando scompiglio all’interno del centro commerciale di Gavirate, minacciando di buttarsi nel vuoto. L’allarme è scattato attorno alle 20 di oggi, giovedì, quando i presenti hanno chiamato il 112 per segnalare un uomo che dava in escandescenze (foto di repertorio). Alle 22 l’intervento non era ancora concluso.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Varese, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. La persona che minaccia di buttarsi dall’ultimo piano del centro commerciale di viale Ticino è probabilmente già noto per problemi psichici.

I militari stanno cercando di convincerlo a desistere dai propositi suicidi con il supporto dei Vigili del Fuoco mentre i sanitari sono pronti ad intervenire in ogni caso per garantire la salute dell’uomo. Molti negozianti, presi alla sprovvista all’orario di chiusura, sono stati invitati a stare all’interno degli esercizi con le serrande abbassate.