Mornago accoglie il Forum Novum Ensemble: un viaggio musicale tra tradizione e spiritualità

L’Amministrazione Comunale di Mornago ha deciso di affidare al Forum Novum Ensemble il compito di far elevare lo spirito grazie alle voci di grandi professionisti con musiche di grandi compositori e maestri.

Il concerto si svolgerà sabato 14 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale “San

Michele Arcangelo” in Mornago e protagonista della sera sarà, l’Ensemble professionistico “Forum Novum Ensemble”, molto apprezzato nel Nord Italia.

Fondato da Nicolas Tonoli, coordinatore e responsabile dell’ensemble vocale, organizzatore degli eventi nonché Presidente di AURA – Arts and Music, un’associazione no profit che promuove la musica e le arti come collante sociale e culturale e da a Giacomo Biagi, direttore e direttore artistico.

Il Forum Novum Ensemble (che deve il nome all’antico nome, di origine romana, di Fornovo) riunisce i migliori solisti e coristi del nord Italia, tutti con alle spalle concerti in Europa e non solo, con le migliori orchestre del settore.

Un coro da camera con una particolare predilezione per la musica del Seicento e Settecento, ma la cui versatilità permette di affrontare un repertorio di più ampio respiro, dal Cinquecento fino ai giorni nostri.

La prima parte del concerto si articolerà in un viaggio spirituale, tutto a cappella (senza strumentazione ma solo voci) attraverso il quale ognuno si sentirà partecipe in prima personale della storia dell’umanità grazie alla musica di Brahms, Scarlatti, Bach, Bruckner.

La seconda parte del programma si comporrà dei canti tradizionali più amati, scelti da vari paesi per offrire un affresco di come la stessa tematica sia stata declinata con sensibilità differenti nel mondo e presentati in un arrangiamento originale del direttore Giacomo. Il gruppo canterà in diverse lingue tra cui: latino, francese, tedesco, spagnolo, inglese ed ebraico.

“Investire in un progetto di questo genere significa decidere di puntare su una realtà interamente giovanile. Infatti, non solo i musicisti coinvolti, ma anche la totalità dell’organizzazione è gestita da giovani professionisti, che a discapito dell’età hanno già maturato una lunga esperienza nella realizzazione di eventi”, spiegano gli organizzatori.