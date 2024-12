Nel Parco del Ticino trovato un castoro: “Mancava da 500 anni”

Nel Parco del Ticino è tornato il castoro dopo 500 anni di assenza. Si tratta di un esemplare gravemente ferito per il quale ora sono in corso delicate operazioni di salvataggio. (immagine di repertorio)

È quanto comunica il Parco del Ticino in una nota, spiegando come “grazie alla segnalazione pronta ed efficace di un cittadino di Castelletto di Cuggiono, i Guardiaparco del Parco del Ticino hanno recuperato ieri un esemplare di Castoro gravemente ferito. Per consentire il primo soccorso, l’animale è stato immediatamente trasferito presso il Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU nella riserva della Fagiana”. Attualmente, i tecnici e i veterinari del CRFS LIPU sono al lavoro per valutare le condizioni dell’esemplare e per prestare le dovute cure. Nei prossimi giorni si dovrà seguire attentamente l’andamento del quadro clinico generale del castoro e si dovrà risalire alla sua provenienza.

La notizia del ritrovamento ha destato grande emozione tra gli esperti, considerato che il castoro europeo era assente dall’Italia da quasi 500 anni e solo da qualche anno ci sono le prime segnalazioni nel nostro Paese e fino ad oggi la più recente era nella riserva naturale del Fondo Toce in Piemonte. “Alcuni esemplari -puntualizza il Parco del Ticino- sono in dispersione dall’Austria, ma si dovrà risalire alla provenienza del castoro trovato a Cuggiono tramite approfondite analisi genetiche”.

«Siamo in contatto costante con i responsabili e i veterinari LIPU per seguire la vicenda e condividere con loro le azioni future per la tutela di questo esemplare –ha dichiarato il Presidente del Parco Ismaele Rognoni–. Un ringraziamento ai cittadini della nostra Area Protetta che spesso forniscono segnalazioni preziose ai nostri tecnici».