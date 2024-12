Notte violenta al pronto soccorso di Busto Arsizio: feriti un’infermiera e 4 poliziotti. Tre persone arrestate

Scene da far west la notte scorsa in pronto soccorso di Busto Arsizio. Secondo la ricostruzione fornita dai presenti, attorno alle 3 un uomo e una donna con problemi di tossicodipendenza e già noti alle forze dell’ordine dono arrivati per una visita di controllo. (immagine di repertorio)

Vista l’attesa hanno reagito in modo violento iniziando a litigare tra di loro danneggiando pesantemente gli arredi del pronto soccorso.. Il personale sanitario ha allertato le forze dell’ordine grazie al raccordo diretto con il Commissariato. Sono sopraggiunte velocemente due volanti: alla vista degli agenti la coppia si è scagliata contro i poliziotti.

Nel frattempo, da un’ambulanza in arrivo è sceso un altro cittadino magrebino che, vista la situazione, si è scagliato a sua volta contro il personale di pubblica sicurezza che ha comunque avuto ragione dei tre ammanettandoli.

La donna ha continuato ad avere un atteggiamento violento prendendosela verbalmente con un’infermiera per poi colpirla con una forte testata. Per lei, che si è rivelata la più violenta del trio, è scattato l’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale d’intesa con il pubblico ministero. Nella collutazione 4 agenti sono rimasti contusi.

Solo lo scorso 11 agosto il personale del PS di Busto aveva subito un’aggressione e il danneggiamento degli arredi.