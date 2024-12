Novara si vendica della UYBA e vola alle finali di Coppa Italia

La Igor Gorgonzola Novara ha vinto con un secco 3-0 (28-26, 25-18, 25-19) la partita “secca” dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Eurotek UYBA Busto Arsizio, guadagnando l’accesso alle finali di Bologna.

La formazione piemontese ha offerto una prestazione solida e cinica, confermandosi tra le favorite per il trofeo anche se rischia di giocare la semifinale contro la corazzata Conegliano.

L’incontro è stato segnato dalla supremazia della Igor, che ha brillato soprattutto nei momenti decisivi, riuscendo a giocare con continuità e maggiore efficacia. Dopo un primo set concluso solo ai vantaggi (peccato per le Farfalle superate per un’inezia: forse la partita sarebbe cambiata), le padrone di casa hanno imposto il loro ritmo, dominando sia in attacco che in difesa e vendicando così il successo ottenuto in campionato dalla Eurotek poche settimane fa.

Tra le protagoniste spicca Mayu Ishikawa, eletta MVP della partita, con 11 punti, un’efficienza offensiva del 45% e un contributo determinante anche in ricezione (55% positiva). Ottima prova anche per Lina Alsmeier (7 punti, 35% di efficacia in attacco) e Sara Bonifacio, che ha primeggiato a muro con 6 punti e un’efficienza del 60%.

Per la UYBA, Laura Kunzler è stata la migliore realizzatrice con 14 punti e una buona costanza in attacco, seguita a quota 12 da Josephine Obossa. Tuttavia, le bustocche hanno faticato a mantenere l’efficacia offensiva (41%) al livello delle avversarie, che hanno chiuso con un notevole 52%.

La partita

La UYBA inizia con convinzione e trova subito un break (3-5) grazie a Kunzler e Obossa, incisive in attacco. Le bustocche continuano a spingere e mantengono il vantaggio fino al 15-17, con una prestazione corale che vede Piva e Van Avermaet protagoniste. Novara, però, non si lascia intimidire e con Alsmeier e Tolok risponde colpo su colpo, trovando il pareggio sul 19-19. Il finale del set è incandescente: Kunzler e Obossa conquistano più volte il set-ball (23-24, 25-26), ma Bonifacio e un muro decisivo di Tolok ribaltano la situazione. Il set si chiude 28-26 su un fallo contestato fischiato a Boldini, lasciando l’amaro in bocca alla UYBA.

Le farfalle ripartono bene anche nel secondo parziale (2-4 con Sartori e Obossa), ma Novara risponde subito e, grazie a Ishikawa e Alsmeier, trova il sorpasso sul 6-5. Piva tiene la UYBA in partita con una doppietta (7-7), ma due errori in attacco delle biancorosse regalano a Novara il primo allungo significativo (18-15). Nel finale, Tolok domina con 7 punti nel set e il muro di Aleksic chiude ogni possibilità di rimonta. Novara si impone con un netto 25-18, mettendo una seria ipoteca sulla partita.

Nel terzo parziale, l’equilibrio iniziale (7-7) viene spezzato da Alsmeier e Tolok, che firmano un break decisivo (12-8). Ishikawa mantiene il vantaggio (14-10), mentre gli ingressi di Scola e Frosini non cambiano l’inerzia per la UYBA. Nonostante i tentativi di Howard, protagonista di un buon impatto con un muro e due ace, il set si chiude rapidamente sul 25-19 grazie a Bonifacio.