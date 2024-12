Nuove sedute e grandi fioriere. A Sacconago arriva il nuovo arredo urbano

Con l’acquisto e il posizionamento di alcuni complementi d’arredo nel centro storico di Sacconago si completa il progetto di miglioramento del decoro urbano avviato l’anno scorso a Borsano e promosso dal consigliere comunale delegato al Verde Orazio Tallarida e dall’assessore Manuela Maffioli.

In piazza Carlo Noè in questi giorni sono state installate panchine e fioriere che creano confortevoli angoli di sosta, anche in corrispondenza con la fermata dell’autobus, subito utilizzati dai cittadini.

«Un intervento di comfort e decoro, per favorire momenti di sosta in una piazza storica della città, nel cuore del quartiere di Sacconago. Interventi non risolutivi, ma che concorrono a rendere più gradevole la visita e la sosta nei due grandi quartieri a sud della città, in un’ottica più ampia e articolata di azioni e di eventi che mirano a migliorare la vivibilità anche delle aree non centrali della città» – afferma Maffioli.

«Gli arredi sono realizzati con un materiale plastico riciclato al 50% e hanno lo stesso design di quelli posizionati nel centro storico, nelle piazze santa Maria e Vittorio Emanuele: questo crea un legame tra i due centri dei quartieri e un’omogeneità estetica tra le diverse zone della città» – ricorda Tallarida.

A Borsano erano state sostituite le fioriere posizionate sul sagrato della Chiesa dei SS. Apostoli Giovanni e Paolo e installate nuove panchine lungo via della Ricordanza ed era anche stato realizzato un restyling del verde che sarà completato a breve con la riqualificazione di uno spazio sempre in via della Ricordanza.