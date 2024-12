Nuovo sito internet per il Comune di Rescaldina, realizzato grazie ai fondi del PNRR con «una veste grafica completamente rivisitata e una struttura costruita in base alle indicazioni e prescrizioni del Dipartimento per la trasformazione digitale e dell’Agenzia per l’Italia Digitale».

«Il sito è ispirato ai principi della “centralità dell’utente” e presenta un’interfaccia semplice ed estremamente intuitiva e un’organizzazione dei contenuti chiara e accessibile anche agli utenti con differenti competenze digitali – spiegano il vicesindaco con delega alla semplificazione Gianluca Crugnola e il consigliere con delega alla digitalizzazione e alla comunicazione Emanuele Colombo -. In questo modo, l’esperienza di navigazione migliora sensibilmente e il sito diventa il principale punto d’accesso alle informazioni e ai servizi comunali. Il nuovo sito istituzionale raccoglie quanto necessario ai cittadini per orientarsi e informarsi, per conoscere l’organizzazione del Comune, avere informazioni utili, tenersi aggiornati su tutto ciò che accade, conoscere i servizi offerti dall’amministrazione e accedere ad essi, entrare in contatto con l’amministrazione».

Quattro le sezioni principali in cui è articolato il nuovo sito internet: una dedicata all’amministrazione, che contiene le informazioni relative alla struttura politica e amministrativa del Comune e raccoglie in un’unica sezione tutti i documenti del Comune; una incentrata sulle novità, ovvero notizie e avvisi; una per i servizi, con schede dedicate grazie alle quali il cittadino può accedere alle informazioni utili; una dedicata ad eventi e luoghi istituzionali o in cui svolgere attività di interesse.

«Con il nuovo sito non stiamo solo aggiornando una interfaccia, ma stiamo creando le basi per garantire che ogni cittadino possa navigare e trovare le informazioni di cui ha bisogno senza troppe difficoltà – aggiungono Crugnola e Colombo -. L’obiettivo è migliorare, anche attraverso la digitalizzazione, la vita dei cittadini rescaldinesi, rendendo i servizi pubblici più fruibili e capaci di rispondere alle loro esigenze. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’Ufficio Transizione al Digitale e il Servizio Gestione Sistemi Informatici, a cui vanno i ringraziamenti di tutta l’amministrazione. I lavori non sono ancora conclusi e per questo ci scusiamo fin da ora per i possibili disagi e disservizi che potrebbero essere riscontrati nelle prossime settimane, ma il risultato d’insieme è già ben visibile e testimonia gli sforzi di digitalizzazione e semplificazione da sempre al centro negli obiettivi dell’attuale amministrazione comunale».