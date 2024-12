On the Road: oltre le divise, un esempio innovativo da Varese

Si è svolto ieri sera – domenica 22 dicembre, nella prestigiosa cornice della Sala Motta della Prefettura di Varese, la riunione di “restituzione” della prima edizione invernale del progetto “On the Road”, presieduta dal Prefetto Salvatore Pasquariello, alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, delle Forze dell’Ordine, delle Polizie Locali e degli enti aderenti. Per l’associazione Ragazzi On the Road, presente il vicepresidente e fondatore del progetto Alessandro Invernici. L’evento, caratterizzato da momenti di grande emozione, ha visto la partecipazione di 23 giovani over 16 coinvolti nel progetto nella settimana dal 16 al 22 dicembre e ha confermato il ruolo pionieristico del territorio della provincia di Varese come modello nazionale di innovazione educativa e istituzionale.

Un modello innovativo per la sicurezza e la legalità

Giunto alla sua terza edizione nella provincia di Varese, “On the Road” rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, enti locali e giovani per l’educazione alla strada e alla legalità. Il progetto, promosso e guidato dalla Direzione e dallo staff dell’Associazione Ragazzi On the Road, presieduta da Egidio Provenzi, si basa sul protocollo della Prefettura di Varese, un documento che ha posto le basi per un approccio unico in Italia volto a promuovere sicurezza, legalità e integrazione sociale attraverso un percorso educativo condiviso. Grazie al protocollo prefettizio e al ruolo di Comune capofila, Varese si conferma come esempio virtuoso per l’intero Paese. Il progetto “On the Road” dimostra che attraverso collaborazione, innovazione educativa e coinvolgimento diretto dei giovani è possibile formare nuove generazioni di cittadini consapevoli e responsabili.

La sinergia tra Comuni, Forze dell’Ordine e giovani cittadini

Per questa edizione, hanno aderito al progetto i Comuni di Varese, Busto Arsizio, Cavaria con Premezzo, Saronno, Sesto Calende, Somma Lombardo, Castellanza e Cassano Valcuvia. Insieme ai Comandi delle Polizie Locali, alle Forze dell’Ordine e ai soccorritori, hanno dimostrato come la sinergia tra istituzioni locali possa produrre risultati concreti.

Durante l’esperienza, i Ragazzi On the Road hanno avuto l’opportunità di “mettersi nei panni” e affiancare in turni reali gli agenti di Polizia Locale, vivere una mattinata in Questura e presso il Comando dei Carabinieri, seguire in azione e sui mezzi gli operatori del soccorso sanitario di AREU e conoscere da vicino i reparti di traumatologia della ASST Valle Olona. Hanno potuto vivere inoltre un turno nella Centrale del Numero Unico d’Emergenza 112 di stanza a Varese, affiancare i Vigili del Fuoco nelle loro attività così come sperimentare sul campo le operazioni di SEA presso l’Aeroporto di Malpensa. Inoltre, hanno visto il funzionamento del II Reparto Volo della Polizia di Stato e partecipato ad esperienze reali formative con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Malpensa e di Varese, esplorando anche i valichi di confine. Alcuni di loro hanno vissuto una serata solidale insieme agli Alpini, impegnati nel sostegno ai senzatetto, scoprendo il valore umano dietro ogni uniforme. “Abbiamo capito che dietro la divisa c’è una persona che vuole aiutarci nella vita quotidiana”, hanno raccontato i partecipanti.

Un progetto inclusivo: il linguaggio del cinema per l’integrazione

A caratterizzare il progetto, uno spin-off: “Ciak On the Road”, che ha visto il coinvolgimento di 6 minori stranieri non accompagnati, con l’obiettivo futuro di dar voce alle loro storie attraverso il linguaggio cinematografico. Questo approccio creativo ha promosso l’integrazione sociale, offrendo ai giovani partecipanti strumenti innovativi per raccontarsi e costruire legami con il territorio. E costituisce anche un modo per familiarizzare con la lingua italiana.

Le attività e gli aggiornamenti del progetto On the Road possono essere seguiti sui canali social ufficiali, tra cui Instagram, Facebook e YouTube. Per ulteriori dettagli e modalità di candidatura all’iniziativa, valida anche come PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI e di ORIENTAMENTO – PCTO (già denominata Alternanza Scuola Lavoro) o come attività di volontariato, è possibile consultare il sito web www.ragazziontheroad.it.