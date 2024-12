Openjobmetis, c’è Napoli per chiudere il 2024: in palio punti pesanti in chiave salvezza

C’è una fetta di salvezza in palio nell’ultimo incontro del 2024 della Openjobmetis. I biancorossi, reduci dalla scoppola prenatalizia rimediata a Reggio Emilia, attendono a Masnago il fanalino di coda, la GeVi Napoli, per una partita che appare più complicata per gli uomini di Mandole che non per i partenopei (sabato 28, ore 20,30).

Il quadro è questo: Varese, con 6 punti, è quart’ultima e appaiata con Pistoia; Napoli di punti ne ha solo 2 ed è ultima fin dalla prima giornata. I biancorossi però arrivano all’appuntamento nel peggiore dei modi: dopo Reggio si è fermato Keifer Sykes, l’acquisto principale del mercato di riparazione, deludente nelle due trasferte disputate ma decisamente migliore nelle partite interne. E anche Justin Gray, sorta di “collante” tra i reparti di Mandole, arriva all’appuntamento con qualche acciacco fisico, seppur recuperato in tempo.

Sul fronte opposto invece Napoli ha letteralmente ribaltato la squadra che aveva iniziato il campionato: in panchina è arrivato un tecnico esperto come Giorgio Valli mentre in campo – dopo aver chiamato Erick Green e Ben Bentil, sono stati ripresi due protagonisti della passata stagione come il lungo Tomislav Zubcic e soprattutto il play Jacob Pullen. Un nuovo assetto che ha portato alla prima vittoria stagionale dopo 11 sconfitte, settimana scorsa contro Scafati; successo arrivato al supplementare con un tap in vincente di Toté dopo però che Pullen ha messo a segno 28 punti.

L’ex giocatore di Biella, Virtus, Brindisi (e Barcellona tra le altre) è considerato il pericolo pubblico numero uno per la partita di Masnago e anche per questo motivo Varese è corsa ai ripari ingaggiando Desonta Bradford, il play-guardia americano ex Piacenza, necessario ad allungare il reparto piccolo. Bradford dovrà dare riposo a Librizzi ed Hands, cercando di aiutare in difesa e di trovare qualche spunto al tiro o in campo aperto. Tanto più che sul fronte opposto ci saranno anche l’ex milanese Kevin Pangos e i due ex di turno, Giovanni De Nicolao e Tomas Woldetensae per cui sono previsti applausi al momento delle presentazioni.

«Con Napoli mi aspetto una gara con tantissima tensione, soprattutto all’inizio – ha detto Mandole – chi comincerà con più concentrazione e con più durezza avrà una possibilità in più di vincere. La partita poi comunque sarà lunga e sarà importante riuscire a fare le cose giuste senza sentire la pressione di sbagliare». Sotto osservazione il “famigerato” terzo quarto, fatale a Cremona e Reggio Emilia, tanto più che l’assenza di Sykes ha mandato all’aria la possibilità di variare quintetti in quel frangente. Anche per questo conterà parecchio il contributo di Masnago, il cui calore (al netto dell’arrabbiatura verso squadra e società a causa dei risultati scarsi) può davvero dare una spinta positiva a Librizzi e compagni.

DIRETTAVN

La partita sarà raccontata azione dopo azione, da VareseNews nel consueto contenitore #direttavn: il liveblog è già disponibile da venerdì e dalle 19,45 circa di domenica si riempirà con tutto quel che accadrà sul campo. La diretta è offerta da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. Per collegarsi – e intervenire nella chat – è sufficiente CLICCARE QUI.

LA CLASSIFICA (dopo 12 turni): Trento 22; Brescia 20; Reggio Emilia, Trapani 18; V. Bologna 16; Trieste, Tortona, Milano 14; Treviso 12; Sassari 10; Venezia, Scafati 8; VARESE, Pistoia 6; Cremona 4; Napoli 2.

DAL PARQUET: IL PODCAST DEL LUNEDI’ – Ogni lunedì mattina alle 11 è disponibile il podcast “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews” e prevede le pagelle dei giocatori (di Damiano Franzetti), l’analisi del momento cruciale del match, le parole dalla sala stampa e il punto tattico (di Roberto Conti). “Dal Parquet” è disponibile sui canali di VareseNews sulle piattaforme Spreaker, Spotify e Youtube.