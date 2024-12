Desonta Bradford è un nuovo giocatore della Openjobmetis Varese

L’infortunio che ha fermato Keifer Sikes dopo la partita con Reggio Emilia ha costretto la Openjobmetis a tornare sul mercato e nella giornata di oggi, Santo Stefano Pallacanestro Varese ha annunciato l’ingaggio di Desonta Bradford, guardia mancina classe ’96 che vestirà la canotta biancorossa.

Bradford è un giocatore di grande energia che ama giocare in campo aperto ed attaccare il ferro; le sue caratteristiche fisiche (193 centimetri per 90 chili) lo portano inoltre ad essere anche un efficace difensore. Per lui si tratta della seconda esperienza in LBA dopo l’anno trascorso a Trento nella stagione 2021-22; all’inizio di quest’anno ha giocato in Serie A2 con la maglia della Sigeco Piacenza. Trovandosi già in Italia con un visto di lavoro valido Bradford può essere immediatamente aggiunto alla rosa e presumibilmente scenderà in campo già nella prossima delicata sfida salvezza con Napoli. Dovrà essere tesserato entro venerdì alle 11,30. Il nuovo acquisto permetterà a Sikes di poter recuperare senza forzare i tempi.

Carriera

Nato a Humboldt (Tennessee) il 12 aprile 1996, Bradford si forma alla East Tennessee State University dove chiude l’anno da senior fatturando 15.5 punti, 5.8 rimbalzi e 3.6 assist di media a partita. Nel 2018-2019 firma il suo primo contratto professionistico trasferendosi in Europa, a Körmend in Ungheria, dove mette in mostra tutto il proprio talento che lo porta, la stagione successiva, a vestire la canotta di Brussels. Nel 2021-22 approda in Italia, all’Aquila Basket Trento; qui, oltre ad esordire in Eurocup, disputa un buon campionato (9 punti, 3 rimbalzi e 2 assist ad allacciata di scarpe) contribuendo attivamente alla qualificazione dei suoi alle Final Eight di Coppa Italia. Nel 2022-23 torna in Belgio, stavolta ad Anversa, dove migliora sensibilmente le sue cifre, mentre l’anno scorso ha militato, seppur per poco tempo, nella formazione estone del Kalev Cramo. All’inizio di questa stagione ha vestito la maglia di Piacenza, in A2, squadra con cui ha messo a referto 13.4 punti, 3.4 rimbalzi e 5 assist di media a gara.