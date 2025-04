Giubileo delle Scuole Manfredini al Sacro Monte di Varese: più di 1200 pellegrini sulla Via Sacra

Martedì 29 aprile , il Sacro Monte di Varese ospiterà una giornata di celebrazione speciale per il Giubileo delle Scuole Manfredini , un evento che porterà in cima alla Via Sacra ben 1200 studenti delle sedi di Varese e Besozzo, accompagnati dai loro insegnanti.

Questa iniziativa fa parte del programma “Scuole Manfredini in Festival”, dedicato ai 25 anni della scuola varesina, che dal 1999 ha iniziato il suo percorso educativo con una classe di 25 alunni.

La salita lungo la Via Sacra sarà un’occasione di bellezza, spiritualità, condivisione e festa. Sarà un’opportunità per riflettere sul significato del Giubileo e per ricordare il Santo Padre Francesco, appena scomparso, sperimentando un gesto di comunità.

«Siamo entusiasti di celebrare questo importante traguardo per le nostre scuole», afferma Antonella De Giorgi, Direttore Generale delle Scuole Manfredini. « Il Giubileo al Sacro Monte non è solo un momento di festa, ma un’occasione per ribadire il nostro impegno verso un’educazione integrale che mette al centro i valori umani e spirituali ».

La giornata sarà un’opportunità per testimoniare l’importanza del supporto della comunità educativa nel percorso di formazione dei giovani.