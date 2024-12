Ospedale di comunità a Gallarate? Al Pirellone niente voto favorevole

Il consiglio regionale non sostiene in modo esplicito l’idea dell’ospedale di comunità a Gallarate, nonostante sull’ipotesi si fosse espresso il presidente della Regione Attilio Fontana.

La richiesta di un impegno esplicito era stata portata in aula dal consigliere gallaratese Luca Ferrazzi (gruppo misto), sostenuto da Samuele Astuti (Pd): richiesta in forma di “ordine del giorno” attraverso cui il consiglio regionale si sarebbe impegnato a “sostenere quanto affermato dal presidente Fontana”.

Fontanalo scorso 12 novembre aveva assicurato che «l’ospedale di Comunità a Gallarate si farà con risorse di Regione Lombardia, dopo la realizzazione del nuovo ospedale Busto-Gallarate».

L’uscita improvvisa di Fontana, che cambiava la linea del centrodestra, era arrivata a poche ore da un’assemblea cittadina convocata da tutte le opposizioni a Gallarate, che sarebbe risultata molto partecipata (con la presenza anche di Forza Italia): quelle parole erano sembrate a più d’uno un po’ una mossa tattica e per questo al Pirellone Ferrazzi ha provato a incalzare.

«Abbiamo già presentato una mozione per mantenimento dell’ospedale di comunità: allora quella mozione fu bocciato spiegando he l’ospedale non avrebbe trovato posto nel sedime del vecchio ospedale» ha ricordato Ferrazzi nel suo intervento in aula. «Il sottosegretario Piazza ci aveva detto: non è possibile, scordatevelo» ricorda dopo la seduta il consigliere indipendente, che sottolinea che nella maggioranza l’unica voce dissonante fu quella del forzista comasco Sergio Gaddi.

Era inizio novembre 2024, quando la maggioranza respinse la proposta giudicandola irrealizzabile. Nel giro di una settimana si è ribaltata la situazione: «Il presidente Fontana, dopo aver incontrato il sindaco di Gallarate, informa che intende mantenere l’impegno di realizzare l’ospedale di comunità nel sedile del Sant’Antonio Abate, una volta realizzato il nuovo ospedale» ha ricordato ancora in aula Ferrazzi.

Perché dunque serve un impegno al Pirellone: Perché «in tutta la documentazione ufficiale fin qui prodotta, però, non esiste nulla che impegni la Regione alla realizzazione dell’ospedale di comunità dentro al sedime del vecchio ospedale».

Proposta respinta

Se la conferma dell’impegno era comunque una forma di sostegno alla politica di Fontana, insolito è che il centrodestra si sottragga.

O meglio: sarebbe insolito se non ci fossero di mezzo i meccanismi della politica, per cui spesso una proposta delle minoranze viene respinta in ogni caso (spesso, non sempre). Tanto più se tocca un tema ancora spinoso come questo, dove il centrodestra ha faticato a mettere nero su bianco gli impegni.

E in aula un certo imbarazzo si è percepito: alle parole di Ferrazzi non ha replicato nessuno, preferendo il solo voto contrario. «nessuno ha avuto il coraggio di spiegare la cosa. È pazzesco» dice il consigliere del gruppo misto. Adirato anche perché nel corso della presentazione della proposta di Ordine del giorno ha visto il presidente Fontana uscire dall’aula. «Ero molto lieto ci fosse, speravo si potesse chiarire la questione».