Per Gabe Brown c’è l’ipotesi Trapani

Sistemato Jordan Harris, andato in A2 a Rieti (ufficiale nel pomeriggio di mercoledì 4) la Pallacanestro Varese ha un ultimo esubero da affrontare, quello di Gabe Brown. L’ala del Michigan si sta allenando a parte da circa una settimana ed è in cerca di una collocazione per la quale ora c’è una trattativa aperta.

Brown potrebbe infatti andare a Trapani: dopo qualche sondaggio sfumato all’estero infatti si è improvvisamente aperta una pista italiana che porta in direzione della ambiziosa neopromossa siciliana.

Gli Shark devono infatti fronteggiare una doppia assenza nel reparto ali dove sono infortunati sia l’azzurro John Petrucelli sia l’anglo-ghanese Akwasi Yeboah. Coach Repesa ha fatto di necessità virtù nell’ultimo turno dando spazio a Mollura e Pullazi ma per restare ai piani alti della classifica ha bisogno di un innesto più rilevante.

Brown ha con sé un visto per giocare in Italia che resta valido anche in caso di trasferimento (come avvenuto per Harris) e quindi si sono create le condizioni per questa soluzione che, evidentemente, accontenterebbe tutte e tre le parti in causa. Le società si sono parlate ed è possibile che l’affare vada a bersaglio.