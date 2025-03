Kastritis: “Abbiamo dato un segnale: giocando così i risultati arriveranno”

KASTRITIS 1 – «A essere onesto ero molto ansioso per la mia prima partita in Serie A ma anche eccitato. E non mi aspettavo che accadessero certe circostanze – e non lo dico in modo polemico – che portassero a giocare la nostra squadra ben presto senza Hands, senza Librizzi e con un quintetto completamente anormale».

KASTRITIS 2 – «Voglio congratularmi con i miei giocatori: sono molto orgoglioso di quanto hanno fatto oggi. Hanno provato a giocare insieme, a lottare e ci sono riusciti. Hanno creduto fino alla fine di poter vincere e quindi meritano un complimento. I ragazzi hanno lavorato duramente in questa settimana e sono convinto che proseguendo in questo modo i risultati arriveranno».

KASTRITIS 3 – «Faccio anche i complimenti a Trapani che non ha mollato per tutti i 45′, che è ricca di buoni giocatori. La Shark è allenata bene e gioca in un modo che a me piace, e del resto i risultati di questa stagione parlano per loro».

KASTRITIS 4 – «Abbiamo perso molti palloni, 24, ma è giusto considerare le circostanze in cui questo è avvenuto. Abbiamo dovuto giocare con poche guardie e di conseguenza il numero di turnover è aumentato, poi Trapani è molto fisica e ha portato a questo dato. Ci sono diverse cose da migliorare ed era impensabile farlo in pochi giorni; la prestazione c’è stata ma una sconfitta è una sconfitta e a questo punto ogni risultato conta. Però abbiamo dato un segnale a noi stessi: lavorando in questo modo e giocando così otterremo dei risultati».

REPESA 1 – «Prima della partita avevo detto che mi aspettavo tante trappole. Varese si è allenata due settimane insieme, noi fatto due allenamenti al completo. L’obiettivo primario era quello di aggredirli fin dall’inizio sapendo che sarebbero stati determinati e preparati perché lottano per la salvezza. Loro però sono stati molto ancora più aggressivi di noi andando presto in bonus».

REPESA 2 – «Io sulla partita non sono del tutto soddisfatto però non abbiamo mai mollato e il pubblico ci ha sempre sostenuto anche sotto di 16 punti. Poi nel finale abbiamo rischiato di buttar via una partita già vinta concedendo il pareggio a Tyus ma alla fine abbiamo meritato questa vittoria fondamentale per il nostro cammino».