La Openjobmetis sfoltisce il parco stranieri: parte Jordan Harris

Herman Mandole non avrà più problemi di sovrabbondanza di giocatori stranieri. Già formalmente fuori dai giochi Gabe Brown – che è ancora a Varese e si allena in via individuale in attesa della cessione – è giunta oggi l’ora dell’addio ufficiale per Jordan Harris che, al contrario dell’ala numero 44, era rimasto in gruppo.

L’esterno nato in Georgia e la società biancorossa hanno firmato stamattina – mercoledì 4 dicembre – la risoluzione consensuale del contratto biennale firmato in estate. In questo modo Harris potrà continuare la stagione in un’altra squadra, ovvero la Real Sebastiani Rieti che milita in A2 e che ha appena tagliato l’americano Jaaziel Johnson. Harris è dotato di visto per l’Italia “trasferibile” ad altre società visto che ha disputato almeno cinque partite e questo lo ha reso appetibile nella categoria inferiore un po’ come avvenne lo scorso anno per Vinnie Shahid che fece bene nella Juvi Cremona (e che oggi sta ottenendo buoni risultati nella A2 tedesca).

Nelle otto gare disputate con la Openjobmetis Harris ha collezionato 8,1 punti e 2 rimbalzi di media con il 45,2% da 2 e il 38,9% da 3 punti anche se le sue prestazioni sono state altalenanti. Con il suo rilascio la Pallacanestro Varese toglie anche dalle “spese” uno stipendio che, per quanto non elevato, andava a incidere sui costi: lo stesso motivo per cui ora si sta cercando una collocazione anche per Brown.

L’ala del Michigan, pur essendo nella stessa situazione di Harris a livello di visto, non sembra avere mercato “pronto” in Italia e quasi certamente troverà spazio in un altro campionato europeo. Sperando che si trovi la quadratura del cerchio tra offerta tecnica ed economica perché, al contrario, il suo rateo mensile resterà a carico delle casse biancorosse, notoriamente non delle più floride.