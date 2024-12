Protezione civile e volontari puliscono Ispra dai rifiuti

Sabato 21 dicembre il Comune di Ispra ha organizzato la bonifica di alcune zone del territorio comunale invase da rifiuti abbandonati da anni. L’azione si è svolta tra la frazione Barza, la spiaggia del Pinet e l’area del Lavorascio. Quest’ultima, in particolare, era già stata oggetto di una prima azione di pulizia nel mese di giugno e una seconda nel mese di luglio; nonostante questo sono stati raccolti ben 137 sacchi di pattume, tra bottiglie di vetro, contenitori in plastica, lattine, e altri rifiuti tipicamente domestici.

L’intervento ha coinvolto i volontari del gruppo di Protezione civile di Ispra e con i volontari dell’associazione Amo Madre Terra. I rifiuti sono stati differenziati e sono stati conferiti alla piattaforma ecologica comunale. Sul posto erano presenti il sindaco Rosalina Di Spirito, che ha portato i saluti e i ringraziamenti dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza, e il vicesindaco e assessore all’Ambiente Stefano Crespi, che ha partecipato alle attività di raccolta e smaltimento.

«A pochi giorni dal Santo Natale, in un freddo pomeriggio di sole, ci siamo ritrovati per bonificare un’area invasa da rifiuti abbandonati da persone incivili – commentano Di Spirito e Crespi -. Per chi ama l’ambiente e il nostro bel territorio, credo che questo sia stato il miglior regalo di Natale, il primo Natale della nostra nuova amministrazione. Un ringraziamento sincero va ai volontari del gruppo della Protezione civile di Ispra, a quelli dell’associazione Amo Madre Terra: senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile».

I volontari al lavoro per ripulire dai rifiuti il paese di Ispra

«Quest’amministrazione – aggiungono – non farà sconti a chi deliberatamente abbandona rifiuti nelle aree del nostro paese: oltre ad essersi intensificati i controlli, si è già al lavoro per l’installazione delle fototrappole per contrastare tali fenomeni di inciviltà a danno di tutti. Altri rifiuti sono stati raccolti nella zona della fornace del Pinet e in località Barza. Auspicando che nessuno abbandoni più rifiuti, siamo pronti a installare telecamere, ma anche a organizzare corsi di sensibilizzazione nelle nostre scuole e organizzeremo anche in futuro altri momenti ecologici con l’importante aggregazione di volontari».

«Il pomeriggio di pulizia – sottolineano gli amministratori – è stato un servizio per la comunità isprese e non solo e comunque a favore dell’ambiente, quindi senza colore politico, come tutte le iniziative volte a salvaguardare l’ambiente. L’attività svolta nel pomeriggio di sabato ha contribuito a rafforzare vecchie amicizie e conoscere nuove persone, ma anche aumentare la coesione del gruppo dei volontari della Protezione Civile di Ispra, nonché valorizzarne le capacità e l’impegno verso il proprio territorio e la propria comunità».