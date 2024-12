Nasce a Varese uno spazio per preservare e valorizzare il patrimonio culturale

«Il restauro conservativo è il cuore della nostra attività, ma nel nostro laboratorio di 200 mq a Varese ci dedichiamo anche alla creazione di opere ex novo, con un approccio artistico e innovativo che ci consente di soddisfare le richieste più esigenti». Studio Maesani si distingue per un approccio trasversale alla valorizzazione del patrimonio culturale, oltre all’attività di recupero, risanamento e ripristino conservativo di immobili, beni culturali vincolati, opere d’arte e beni architettonici lo Studio si occupa anche di restauro di beni mobili e di elaborazione di elementi d’arredo.

«Il nostro lavoro si articola su due direttrici principali- spiegano dallo Studio Maesani -. Con il Recupero del patrimonio storico realizziamo interventi di restauro che restituiscono bellezza e integrità a beni artistici e ne salvaguardando il significato culturale e storico. Con Creazioni uniche e installazioni d’autore concepiamo e realizziamo opere contemporanee, come mosaici e arredi personalizzati, che dialogano armoniosamente con l’ambiente circostante. Ogni progetto firmato Studio Maesani è un viaggio tra passato e presente, dove la bellezza e il significato del patrimonio culturale si fondono in un’unica visione. Che si tratti di riportare alla luce un capolavoro antico o di immaginare nuove forme d’arte, il nostro obiettivo è esaltare la dimensione estetica ed emozionale di ogni intervento».

Nello specifico, il lavoro dello Studio Maesani si estende a una vasta gamma di manufatti, ciascuno con caratteristiche uniche che richiedono approfondimenti e un approccio su misura. Tra le attività più recenti:

Tele pittoriche , nel totale rispetto della natura dell’opera si interviene per recuperare e valorizzare la sua essenza

Oltre al restauro di opere d’arte, come tele pittoriche, elementi d’arredo lignei, marmorei, in pietra, ceramica, bassorilievi come sopra descritto, il laboratorio offre la possibilità di commissionare opere originali.

Tra i lavori realizzati dallo Studio Maesani c’è “La danza delle ore”: un mosaico ispirato al celebre quadro di Henri Matisse, realizzato interamente in laboratorio: un’installazione con tessere di mosaico vitreo in foglia d’oro, realizzato su misura per un cliente privato svizzero. «Queste creazioni rappresentano il perfetto connubio tra maestria artigianale e creatività contemporanea – spiegano dallo Studio -, esprimendo la capacità del laboratorio di adattarsi alle esigenze di ogni cliente e progetto. Nasce così uno spazio innovativo per la tutela del patrimonio. Il laboratorio opera esclusivamente su appuntamento (studiomaesani@gmail.com), offrendo un servizio dedicato e altamente professionale, che si adatta alle esigenze specifiche di ogni cliente».

Lo Studio Maesani dispone di uno spazio progettato per rispondere alle esigenze di intervento su opere di diverse tipologie e dimensioni, consente di eseguire restauri mirati che rispettano i materiali originari e le tecniche tradizionali. «Ogni progetto di restauro è guidato dai principi fondamentali di riconoscibilità, e rispetto della storia dell’opera – concludono -. La collaborazione tra restauratori, storici dell’arte e tecnici specializzati garantisce interventi che coniugano conoscenze scientifiche e sensibilità artistica, valorizzando l’unicità di ogni manufatto.

Per maggiori informazioni sui servizi e per fissare un appuntamento, è possibile visitare il sito o scrivere una e-mail a studiomaesani@gmail.com