Riapre il bando per la gestione dell’ex Lido di Luino

Il Comune di Luino ha ufficialmente annunciato la riapertura del bando per affidare in concessione la gestione dei servizi turistici e ricreativi dell’Ex Lido di Luino. Questa iniziativa segue il precedente tentativo del 2023, quando il bando si chiuse senza aggiudicazione, e rappresenta un nuovo capitolo per il rilancio di questo storico spazio affacciato sul Lago Maggiore.

Il futuro concessionario avrà il compito di completare la ristrutturazione del padiglione destinato a chiosco-bar, attualmente allo stato di rustico, occupandosi degli impianti, delle pavimentazioni e degli arredi. Dovrà inoltre allestire gli spogliatoi e fornire tutte le attrezzature necessarie per le piscine e l’area solarium, oltre che prevedere la sistemazione di un locale accessorio realizzato al rustico dal Comune, con destinazioni d’uso specifiche indicate nel bando.

La valorizzazione dell’area sarà guidata da tre priorità principali: migliorare il paesaggio e l’architettura del sito, garantire nuovi servizi e attività ricreative e assicurare investimenti per mantenere la destinazione d’uso prevista.

Gli interessati potranno presentare le proprie offerte entro il 7 gennaio 2025 tramite la piattaforma SINTEL della Regione Lombardi. Per maggiori informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione, CLICCA QUI