Saronno e Tradate nel direttivo regionale della Lega Lombarda: eletti Alessandro Fagioli e Jacopo Ricchetti

Il Congresso regionale della Lega Lombarda, che si è svolto ieri allo Sheraton Milano San Siro, ha visto una significativa partecipazione di delegati provenienti da tutta la regione. Tra questi tre rappresentanti della circoscrizione di Saronno: l’ex sindaco Alessandro Fagioli, vice segretario provinciale e consigliere comunale; Angelo Veronesi, segretario cittadino della Lega di Saronno; e Luca Dosso, segretario della Lega di Cislago.

«Esprimiamo soddisfazione per l’elezione di Massimiliano Romeo a segretario della Lega Lombarda – dice la segreteria cittadina della Lega – Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato, è stato scelto come candidato unico, in linea con la volontà del segretario federale Matteo Salvini di promuovere una candidatura unitaria e condivisa per rafforzare la compattezza del partito. Durante il suo intervento, Romeo ha sottolineato l’importanza di mantenere un forte radicamento territoriale e, al contempo, di lavorare per ampliare la presenza del partito a livello nazionale. Nel corso del congresso, Matteo Salvini ha ringraziato i delegati per il sostegno, richiamando l’attenzione sulle sfide che il partito e la sua leadership stanno affrontando. Salvini ha ribadito di aver sempre agito nell’interesse degli italiani. Ingiusto il processo che lo coinvolge. Si è voluto sottolineare il valore dell’unità della Lega e l’impegno per superare gli ostacoli con determinazione».

I delegati saronnesi hanno espresso pieno appoggio alla linea tracciata da Salvini e Romeo, affermando l’importanza del radicamento territoriale come elemento fondamentale per il rafforzamento della Lega. Si ritiene essenziale valorizzare il lavoro delle sezioni locali, ritenute pilastri indispensabili per la crescita del partito e per il consolidamento della sua presenza sia a livello regionale che nazionale.

Eletti come consiglieri del direttivo regionale della Lega Lombarda due candidati della provincia di Varese: Alessandro Fagioli di Saronno e Jacopo Ricchetti di Tradate.