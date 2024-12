Selezionati i dieci studenti dell’Ite Tosi che andranno in Cambogia con Andrea Devicenzi

Sono stati annunciati lo scorso 17 dicembre i 10 studenti che parteciperanno al progetto dell’Ite Tosi “Oltre l’impossibile” che torna nel prestigioso istituto tecnico bustese per il secondo anno consecutivo. Il gruppo è stato selezionato tra 107 candidature.

Con il suo solito entusiasmo lo ha annunciato la vulcanica dirigente Amanda Ferrario: «Siamo pronti a scaldare i motori. In una emozionante cerimonia di passaggio del testimone, nell’aula magna dell’ITE E. Tosi Busto Arsizio, abbiamo presentato i 10 finalisti che andranno in Cambogia con Andrea Devicenzi. Inizia da qui un percorso che ci porterà a creare un’esperienza unica oltre i nostri limiti, in bicicletta e in condivisione. Sport, natura, inclusione, scuola, branding».

Oltre l’Impossibile è nato lo scorso anno a seguito dell’incontro avvenuto nell’Aula Magna dell’Istituto Tosi di Busto Arsizio con 800 giovani. Andrea, che ha perso una gamba all’età di 17 anni in un incidente stradale, pedala in bicicletta dimostrando che gli unici limiti che abbiamo sono quelli della nostra mente. È stato protagonista di imprese sportive incredibili.

Per realizzare questo nuovo progetto la dirigente ora si rivolge alle imprese del territorio, abituate spesso ad andare oltre i propri limiti per crescere: «Adesso tocca agli sponsor. Aiutateci a realizzare il nostro progetto»