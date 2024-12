Sequestro record della Guardia di Finanza di Legnano: 47 milioni di prodotti natalizi non conformi

Oltre 300 mila articoli natalizi tra addobbi e accessori per feste, privi dei requisiti previsti per la marchiatura “CE”, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Legnano in tre grandi magazzini del territorio. L’operazione, volta a contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, ha portato alla denuncia di tre persone per frode in commercio alla Procura di Busto Arsizio.

Le indagini, avviate dopo il sequestro, hanno permesso di risalire alla filiera commerciale, conducendo a due società importatrici con sede in provincia di Brescia. Qui, i finanzieri hanno scoperto oltre 47 milioni di prodotti illegali, tra decorazioni natalizie e articoli per feste, pronti per essere immessi sul mercato. La merce è stata sequestrata, e i rappresentanti legali delle due società sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione, condotta dal Comando Provinciale di Milano, testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nella tutela dei consumatori e nella lotta contro il commercio illegale, assicurando il rispetto delle normative di sicurezza e garantendo condizioni di concorrenza leale per le imprese. Le indagini, attualmente in corso, mirano a far luce sull’intera rete distributiva dei prodotti sequestrati.