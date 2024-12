“SMS – Circolo di Masnago”: torna lo storico periodico dopo cinque anni

La Società di Mutuo Soccorso di Masnago celebra un importante traguardo: la ripresa della pubblicazione del suo storico periodico “SMS – Circolo di Masnago”, dopo una pausa durata cinque anni. Questo ritorno segna una nuova fase per una tradizione editoriale che ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale.

La ripresa del periodico è stata possibile grazie alla collaborazione con la casa editrice Sunrise Media, che ha contribuito a rinnovare il progetto editoriale, e al supporto degli esercenti locali, che con la loro sensibilità hanno reso possibile questa rinascita. Il primo numero della nuova serie è stato pubblicato in occasione delle festività di dicembre 2024, un’edizione speciale ricca di contenuti dedicati alla comunità di Masnago. La pubblicazione si presenta con un’impostazione rinnovata, introducendo nuove rubriche pensate per informare e coinvolgere i lettori di tutte le età.

La Società di Mutuo Soccorso di Masnago, fondata su valori di solidarietà e mutuo aiuto, ha sempre utilizzato il periodico come mezzo per rafforzare il legame con i soci e la comunità. Con il rilancio di “SMS – Circolo di Masnago”, l’obiettivo è tornare a essere un punto di riferimento, raccontando la storia, le iniziative culturali e sociali del territorio, ma anche affrontando le sfide e le opportunità del presente.

Il primo numero è già disponibile presso la sede della Società di Mutuo Soccorso di Masnago, in diversi esercizi commerciali locali e sarà distribuito nelle caselle postali della maggior parte degli abitanti del rione. Inoltre, dal 18 dicembre, sarà possibile sfogliare una versione digitale sul sito ufficiale rinnovato: www.smscircolomasnago.it. La Società di Mutuo Soccorso invita la comunità a partecipare attivamente al rilancio del periodico. Per maggiori informazioni o per scoprire come collaborare ai prossimi numeri, è possibile contattare l’associazione via email a segreteria@smsmasnago.it o visitando il sito ufficiale.