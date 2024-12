Soccorso un 41enne in via Quarnero a Varese

È grave un uomo di 41 anni ricoverato in codice rosso dopo essere stato soccorso in via Quarnero a Varese, zona viale Belforte. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno e a soccorrere la persona è stata un’ambulanza della croce rossa italiana unitamente ad un’automedica.

Il fatto è avvenuto in un contesto lavorativo e sul posto è stata attivata anche l’Unità prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro di Ats Insubria.

Il ferito è finito in pronto soccorso a Varese dove è arrivato a bordo dell’ambulanza col codice di massima gravità intorno alle 13.