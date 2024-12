Spazio Cinema, una stagione di film di qualità al Cinema Nuovo di Varese

Il Cineforum del Cinema Teatro Nuovo di Varese, da anni un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema di qualità, torna e presenta una nuova ed entusiasmante stagione di Spazio Cinema.

Dal 7 gennaio al 28 maggio 2025, ogni martedì e mercoledì verranno proiettati film selezionati, offrendo una ricca varietà di storie, temi e stili cinematografici. Le proiezioni si svolgeranno alle ore 15.30 e alle ore 20 (martedì) e alle ore 15.30 e alle ore 21 (mercoledì).

La stagione prende il via con “Il ragazzo dai pantaloni rosa” (7 e 8 gennaio), un film ispirato a una storia vera che affronta il tema del bullismo e delle discriminazioni. Tra i titoli più attesi, “Napoli – New York” (4 e 5 febbraio) di Gabriele Salvatores, che narra il viaggio di due giovani scugnizzi verso una nuova vita, e “Madame Clicquot” (4 e 5 marzo), un omaggio alla pioniera dell’industria dello champagne.

Il programma continua con pellicole di grande spessore come “Parthenope” (25 e 26 febbraio) di Paolo Sorrentino, ambientato nella Napoli del 1968, e “La stanza accanto” (11 e 12 marzo) di Pedro Almodóvar, vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. Da non perdere anche “Conclave” (25 e 26 marzo) di Edward Berger, un thriller ambientato nel cuore del Vaticano, e “Maria” (8 e 9 aprile) di Pablo Larraín, che racconta gli ultimi giorni della straordinaria soprano Maria Callas.

Il cineforum proporrà inoltre il biopic “A Complete Unknown” (22 e 23 aprile) di James Mangold, incentrato sulla vita di Bob Dylan, e “I’m Still Here” (15 e 16 aprile) di Walter Salles, un intenso dramma familiare ambientato durante la dittatura militare in Brasile. La stagione si concluderà con “La gazza ladra” (27 e 28 maggio) di Robert Guédiguian, che affronta con sensibilità le difficoltà della vita quotidiana.

L’ingresso alle proiezioni è di 5 euro. Gli abbonamenti saranno in vendita dal 17 dicembre presso la cassa del Cinema Teatro Nuovo, con prezzi vantaggiosi per chi li acquisterà entro il 12 gennaio. Sono disponibili opzioni pomeridiane e serali, con riduzioni per i soci Filmstudio 90 Under 25. Gli spettacoli pomeridiani saranno inoltre accompagnati da brevi introduzioni per arricchire l’esperienza del pubblico.

Per maggiori informazioni sul programma completo e sulle modalità di abbonamento, è possibile consultare il sito ufficiale www.filmstudio90.it.