Taglio dei tassi Bce, quanto si risparmia? Ecco la simulazione mutuo prima casa

Più leggera la rata di un mutuo a tasso variabile con il taglio della Bce. E la spesa mensile si alleggerirà maggiormente nell’arco del 2025, quando dovrebbe arrivare il pareggio con il tasso fisso. Ma attualmente quest’ultimo rimane ancora il più conveniente, tanto che non si ferma la corsa alla surroga per rinegoziare condizioni contrattuali più favorevoli per un prestito ipotecario in corso.

Taglio Bce e mutuo variabile: risparmio di 20 euro al mese

Il quarto taglio del costo del denaro di 25 punti base, votato all’unanimità dalla Banca centrale europea a dicembre, è ossigeno per i bilanci domestici delle famiglie.

Facendo una simulazione mutuo prima casa, la sforbiciata di Francoforte è destinata a riflettersi positivamente sui tassi Euribor, gli indici di riferimento per i mutui variabili.

Dopo l’ultimo ribasso della Bce, per chi stipuli un finanziamento di 150.000 euro a 20 anni, con contratto variabile, gli analisti di MutuiOnline.it calcolano una rata più bassa di 20 euro al mese, con un risparmio sugli interessi del mutuo di oltre 4.700 euro.

La mossa di Francoforte è ossigeno per i mercati

Per Nicoletta Papucci, portavoce di MutuiOnline.it, la mossa della Bce è un’iniezione di fiducia per il mercato. “Secondo le nostre simulazioni permetterà al TAN medio dei mutui a tasso variabile di scendere a quota 3,79% – spiega -. Nel prossimo futuro, le previsioni di Francoforte indicano che l’inflazione nell’Eurozona è avviata a raggiungere l’obiettivo del 2% tra il 2025 e il 2026 e ci aspettiamo dunque un ulteriore allentamento della politica monetaria”.

Dalla Svizzera agli Stati Uniti: fine della stretta monetaria

Allargando l’orizzonte al di fuori di Eurolandia, c’è da notare che, sempre a dicembre, la Banca nazionale svizzera (Bns) ha approvato un pesante taglio del tasso di interesse guida, che scende dall’1% allo 0,5%. È il quarto ribasso del 2024 anche per l’Istituto centrale elvetico.

Forbici che sono pronte a usare prossimamente anche la Federal Reserve a Washington e la Bank of England a Londra. Sia negli Stati Uniti sia in Gran Bretagna, come del resto nell’Unione europea, la linea è tracciata: si va verso un allentamento della stretta di politica monetaria allo scopo di rilanciare i consumi e portare aria fresca nell’economia.

Euribor a 1 mese sceso al 3,07% a novembre 2024

Dopo due anni sotto la bandiera dell’austerità, da metà 2024 la Bce ha invertito la rotta. Dopo i dieci rialzi consecutivi dei tassi da luglio 2022 a settembre 2023 che hanno fatto schizzare alle stelle il costo del denaro, da giugno a dicembre di quest’anno l’Eurotower ha varato tre tagli da un quarto di punto e uno da mezzo punto. Risultato?

I mutui variabili hanno cominciato a calare. L’Euribor a 1 mese è diminuito dal 3,87% di gennaio al 3,07% di novembre. Anche il TAN medio del tasso variabile per mutui a 20 e 30 anni è sceso di quasi un punto percentuale, passando dal 4,94% di gennaio al 4,04% di novembre.

Secondo le ultime rilevazioni dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, il miglior tasso variabile ha intrapreso da inizio 2024 una parabola discendente che lo ha portato al 3,64% di novembre rispetto al 4,53% fatto segnare a gennaio.

Miglior tasso fisso al 2,51%, volano le surroghe

Corsa al ribasso anche per il tasso fisso durante gli ultimi dodici mesi, con la miglior offerta scesa al 2,51%. Il tasso fisso è così conveniente che nel 2024 il 99,2% dei clienti di MutuiOnline.it lo ha scelto come tipo di finanziamento. Complice anche il massiccio ricorso alla surroga, che rappresenta ormai il 34,1% del totale delle richieste di mutuo.