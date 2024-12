“Telefono alla guida, giusta la multa ma è corretto non farmi sapere quando riavrò la patente?”

Una nostra lettrice ci scrive, ponendo una questione legata alle nuove sanzioni introdotte dal Codice della strada in merito all’uso del cellulare alla guida. Ecco la sua lettera:

Volevo portarvi a conoscenza della mia vicenda riguardante le nuove normative del Codice della strada.

Il 19 dicembre in via 15 Agosto a Luino mi è stata ritirata la patente B dalla Polizia locale perché stavo utilizzando il telefono alla guida e mi è stata notificata una multa di 250 euro. Tutto giusto, ammetto il mio torto.

Il mio disappunto nasce in relazione alla tempistica per la notifica esecutiva della sospensione, tutt’ora non so per quanti giorni dovrò restare senza patente. Leggendo la normativa su qualche testata giornalistica e specifica mi informo e capisco che: la sospensione può essere di una settimana se si hanno dai 10 ai 19 punti sulla patente, tale sospensione aumenta a 15 giorni se i punti sono meno di 10. Io che ho il massimo punteggio possibile (30 punti) boh? Deve decidere la prefettura e viste le festività natalizie la mia pratica cade nell’ oblio o quantomeno i tempi pratici per la notifica si prolungano oltremodo.

La licenza di guida per me è fondamentale visto che faccio assistenza infermieristica agli anziani al loro domicilio e non sapere per quanto tempo dovrò arrangiarmi o chiedere aiuto a familiari e conoscenti per lavorare mi sembra una profonda ingiustizia. Non mi sento tutelata da chi dovrebbe aiutare e venire incontro ai cittadini. Ho sbagliato, pago, ma mi piacerebbe pagare il giusto.

Vi ringrazio per il vostro ascolto e vi auguro un buon 2025

Angelina