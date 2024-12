Tre incidenti stradali con pedoni investiti a Varese, Buguggiate e Turbigo

Tre investimenti si sono registrati oggi, martedì 17 dicembre, in due zone diverse della provincia e uno nel Milanese.

L’ultimo è avvenuto intorno alle 10.30 a Turbigo. In via Stazione una donna di 87 anni è stata investita da un’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Turbigo e la centrale operativa Soreu Pianura. La donna è stata ricoverata in codice giallo

Alle 9.50 a Varese, in viale Borri, una donna di 48 anni è stata investita da un veicolo. Allertati gli agenti della Polizia Locale di Varese e la centrale operativa Soreu Laghi. La donna è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Circolo di Varese: non gravi le lesioni riportate.

Poco prima a Buguggiate in via Montello 4, un uomo di 84 anni è stato coinvolto in un investimento stradale. Sono intervenuti i Carabinieri di Varese e la centrale operativa Soreu Laghi. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.