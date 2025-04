Ragazzi della scuola media di Buguggiate a lezione di cinofilia al Parco Bergora

I ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado Don Pozzi di Buguggiate hanno vissuto una mattinata speciale al Parco Bergora per una lezione di educazione cinofila con i cani del Campus Cinotec di Brebbia.

Un’occasione per conoscere meglio il mondo degli amici a quattro zampe, sperimentando l’avvicinamento giusto per instaurare con gli animali una relazione di affetto, insegnamento ed empatia davvero speciale.

La mattinata è iniziata con la presentazione, da parte degli esperti Davide e Miriana e dei loro cani: Night – border collie di 6anni, Charlotte – cavalier king di 10 anni e Seth – meticcio di 6 anni.

Gli educatori hanno poi spiegato ai ragazzi il modo corretto per approcciarsi a qualunque cane che non si conosca e, a turno, gli alunni si sono avvicinati agli animali, in modo rispettoso e sereno, accarezzandoli con cautela e coccolandoli.

La finalità di questo primo lavoro è stata quella di permettere a tutti, di entrare in contatto con i cani senza paura, costruendo una relazione basata sul rispetto e la cura.

Successivamente gli educatori hanno spiegato come comunicare con gli amici a quattro zampe, per imparare a leggere ed interpretare i segnali di stress e il linguaggio corporeo dei cani.

I ragazzi, infine, hanno messo in pratica le nozioni acquisite, interagendo direttamente con gli animali e, svolgendo insieme a loro, attività pratiche come giochi di attivazione mentale e di contesa.

Tutti gli alunni, compresi gli alunni diversamente abili, hanno seguito con passione e costante interesse questa attività, ponendo molte domande agli educatori, giocando e accarezzando i cani con grande empatia.

“Si ringraziano molto gli educatori Davide e Miriana che, con molta delicatezza, pazienza e cura si sono dedicati ai nostri ragazzi mettendo a disposizione i loro “pelosetti” – scrivono gli nsegnanti – è stata una mattinata educativa e divertente, ma anche intensa di emozioni!”

La Dirigente scolastica e i docenti ringraziano anche l’associazione dei genitori, per il supporto sempre costante che dà alla scuola, al fine di offrire ai ragazzi esperienze educative significative e singolari.